En el marco del desarrollo de la actividad minera en la provincia, la carrocera Italbus junto a Overbus presentaron en San Juan sus nuevos colectivos 4x4 diseñados específicamente para el traslado de personal en proyectos de alta montaña.
Italbus presentó su primer colectivo 4x4 concebido exclusivamente para la minería
Miguel Miró, presidente de Overbus e Italbus, destacó que las unidades cuentan con tracción adaptativa, chasis de 17 toneladas, 280 caballos de fuerza y tecnología avanzada en confort, seguridad y aislamiento térmico.