Italbus presentó su primer colectivo 4x4 concebido exclusivamente para la minería

El presidente de ambas firmas, Miguel Miró, resaltó en Canal 8 que la principal ventaja competitiva del vehículo radica en que fue concebido desde su origen para el transporte de pasajeros y no como un camión adaptado para carga. Las unidades están equipadas con un chasis de 17 toneladas, motor de 280 caballos de fuerza y 950 Nm de torque. Además, ofrecen la versatilidad de alternar entre tracción 4x2 y 4x4 según las exigencias del camino, lo que permite circular por trazados complejos sin perder velocidad comercial.

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