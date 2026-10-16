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Italbus presentó su primer colectivo 4x4 concebido exclusivamente para la minería

Miguel Miró, presidente de Overbus e Italbus, destacó que las unidades cuentan con tracción adaptativa, chasis de 17 toneladas, 280 caballos de fuerza y tecnología avanzada en confort, seguridad y aislamiento térmico.

En el marco del desarrollo de la actividad minera en la provincia, la carrocera Italbus junto a Overbus presentaron en San Juan sus nuevos colectivos 4x4 diseñados específicamente para el traslado de personal en proyectos de alta montaña.

El presidente de ambas firmas, Miguel Miró, resaltó en Canal 8 que la principal ventaja competitiva del vehículo radica en que fue concebido desde su origen para el transporte de pasajeros y no como un camión adaptado para carga. Las unidades están equipadas con un chasis de 17 toneladas, motor de 280 caballos de fuerza y 950 Nm de torque. Además, ofrecen la versatilidad de alternar entre tracción 4x2 y 4x4 según las exigencias del camino, lo que permite circular por trazados complejos sin perder velocidad comercial.

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En materia de seguridad e ingeniería, la estructura de la carrocería fue fabricada con aceros microaleados que le otorgan mayor rigidez. Pensando en las extremas amplitudes térmicas y las extensas jornadas de traslado en la cordillera, el interior cuenta con aislamiento acústico y térmico reforzado, climatización avanzada, butacas ergonómicas para viajes de 8 a 10 horas, cinturones de seguridad de tres puntos y un sistema inteligente en el tablero para que el chofer verifique qué pasajeros tienen el cinturón abrochado.

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