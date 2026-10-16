Se conoció el resultado de la autopsia de la nena fallecida en Calingasta

El personal de guardia realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y la menor falleció.

Qué determinó la autopsia

Tras el fallecimiento, según explicó el director del Hospital, el Ministerio de Salud informó que la causa de muerte fue una complicación pulmonar bilateral de origen infeccioso. No obstante, debido a las circunstancias del episodio, se ordenó la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves en la ciudad de San Juan. Los resultados de ese estudio serán relevantes para profundizar la investigación y determinar con mayor precisión las circunstancias médicas vinculadas al fallecimiento.

La intervención judicial comenzó desde el primer momento. Entre las medidas adoptadas se dispuso el secuestro del cuerpo para la realización de la autopsia y la inhabilitación temporal de la sala de urgencias del hospital.

En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales y administrativas, que incluyen auditorías y sumarios internos al personal, con el objetivo de reconstruir la atención brindada a la niña y establecer si existieron posibles responsabilidades.