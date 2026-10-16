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Se conoció el resultado de la autopsia de la nena fallecida en Calingasta

El director del hospital de Calingasta, Pedro Morales, indicó que la causa del fallecimiento de Alondra fue por una complicación pulmonar bilateral de origen infeccioso.

La muerte de Alondra, una niña de 8 años en Calingasta, generó conmoción y abrió una investigación judicial para determinar las causas de su fallecimiento. En este contexto, se realizó la autopsia, luego de que el caso fuera considerado una muerte dudosa y se dispusiera la intervención de la Justicia.

El director del hospital Cantoni, el doctor Pedro Morales, brindó detalles sobre lo sucedido en declaraciones a Radio Calingasta. Según explicó, la menor había concurrido por primera vez al centro de salud el domingo, cuando fue atendida por el médico de guardia y diagnosticada con angina. En esa oportunidad, recibió indicaciones de antibióticos y antitérmicos y fue enviada a su domicilio.

De acuerdo con el relato del profesional, la niña regresó el martes para una nueva consulta y recibió medicación. Sin embargo, el miércoles volvió a ingresar al hospital y, mientras se encontraba en la sala de espera, sufrió una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

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El personal de guardia realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y la menor falleció.

Qué determinó la autopsia

Tras el fallecimiento, según explicó el director del Hospital, el Ministerio de Salud informó que la causa de muerte fue una complicación pulmonar bilateral de origen infeccioso. No obstante, debido a las circunstancias del episodio, se ordenó la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves en la ciudad de San Juan. Los resultados de ese estudio serán relevantes para profundizar la investigación y determinar con mayor precisión las circunstancias médicas vinculadas al fallecimiento.

La intervención judicial comenzó desde el primer momento. Entre las medidas adoptadas se dispuso el secuestro del cuerpo para la realización de la autopsia y la inhabilitación temporal de la sala de urgencias del hospital.

En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales y administrativas, que incluyen auditorías y sumarios internos al personal, con el objetivo de reconstruir la atención brindada a la niña y establecer si existieron posibles responsabilidades.

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