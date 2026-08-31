Un gel inyectable promete revolucionar el tratamiento de la artrosis por semanas

La artrosis es una de las principales causas de dolor crónico y discapacidad en el mundo. Aunque los tratamientos actuales, como analgésicos y corticosteroides, pueden aliviar los síntomas, su efecto suele ser efímero y no ralentizan la progresión de la enfermedad. Uno de los mayores obstáculos es que los medicamentos se eliminan rápidamente del líquido sinovial.

El nuevo gel busca resolver este problema al mantener los compuestos terapéuticos concentrados en la articulación y liberarlos gradualmente, lo que podría aumentar la eficacia del tratamiento.

Un depósito de medicamentos que se forma en la articulación

La formulación inyectable comienza como un líquido, permitiendo su administración mediante un procedimiento poco invasivo. Al alcanzar la temperatura corporal, se transforma rápidamente en un material semisólido que actúa como un reservorio local de medicamentos.

Este sistema combina una matriz de polímero biocompatible con nanocarriers cargados de medicamentos, diseñados para transportar compuestos terapéuticos de baja solubilidad. Además, utiliza materiales que ya cuentan con aceptación regulatoria, lo que facilita su futura aplicación clínica.

Una vez dentro de la articulación, los compuestos terapéuticos se liberan mediante difusión y relajación gradual de la matriz del hidrogel, proporcionando una exposición controlada a lo largo de varias semanas.

Los investigadores validaron este enfoque utilizando un activador de SIRT6, y el sistema puede adaptarse para transportar otros compuestos modificadores de la enfermedad.

Beneficios de una entrega de medicamentos más prolongada

Una de las ventajas potenciales es la ampliación de la ventana terapéutica. Al retener los medicamentos localmente por un periodo más extenso, se podría reducir la frecuencia de inyecciones invasivas y minimizar la posibilidad de efectos secundarios sistémicos.

El hidrogel también fue diseñado con la modificación de la enfermedad en mente. En lugar de centrarse únicamente en el alivio del dolor, podría administrar compuestos que atacan procesos biológicos involucrados en la artrosis, como la inflamación crónica y la senescencia celular.

El material cumple una función dual en la articulación, actuando tanto como un sistema de liberación sostenida de medicamentos como un viscosuplemento, mejorando la lubricación articular mientras se administran tratamientos para la enfermedad subyacente.

El sistema tiene la capacidad de transportar medicamentos de baja solubilidad en concentraciones relativamente altas y puede adaptarse a diferentes aplicaciones terapéuticas.

Posibles aplicaciones más allá de la artrosis de rodilla

La principal aplicación prevista es la artrosis de rodilla, que representa un amplio mercado potencial. Sin embargo, la misma tecnología podría ser útil en la artrosis post-traumática, la degeneración del disco intervertebral y la entrega localizada de otros candidatos a medicamentos hidrofóbicos.