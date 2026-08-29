Cómo liberar espacio de WhatsApp y eliminar archivos pesados en simples pasos

Para conocer cuánto almacenamiento utiliza la aplicación, el procedimiento es sencillo:

Ingresá a WhatsApp y tocá tu foto de perfil.

Entrá en Almacenamiento y datos y luego en Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla podrás ver una barra que muestra cuánto espacio ocupan los archivos de WhatsApp.

Desde esta sección también es posible ordenar y revisar los archivos para detectar rápidamente aquellos que ocupan más espacio y decidir cuáles conviene eliminar.

Paso a paso para borrar archivos pesados

Dentro de Administrar almacenamiento, podés seleccionar la categoría Archivos de más de 5 MB o ingresar a un chat específico para revisar su contenido.

Luego, utilizá la opción de ordenar los archivos por "Más reciente", "Más antiguo" o "Más grande". Tocá "Seleccionar" para elegir los elementos que querés eliminar o seleccioná todos los archivos de una categoría. Finalmente, presioná el ícono del tacho de basura para borrarlos.

Realizar esta limpieza de manera periódica permite liberar espacio en el celular sin necesidad de eliminar conversaciones completas. De esta forma, podés conservar los chats que considerás importantes y, al mismo tiempo, evitar que fotos, videos y otros archivos acumulados ocupen innecesariamente la memoria del dispositivo.