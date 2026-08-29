Después de los 50: los 4 ejercicios para fortalecer brazos y abdomen en casa en 10 minutos

El segundo es conocido como corte de leña con mancuernas. Este ejercicio se debe realizar durante 30 segundos. Primero hay que colocarse de pie con los pies separados al ancho de hombros, contrayendo los abdominales. Girá el torso, las caderas y la pierna lentamente mientras levantás las mancuernas en diagonal y las cruzás por delante del cuerpo hasta terminar de sostenerlas sobre el hombro con los brazos extendidos. Después llevá las mancuernas de vuelta al otro lado del cuerpo, bajando en media sentadilla hasta la parte exterior de la rodilla opuesta, simulando la acción de cortar leña.

En tercer lugar, se realiza la elevación frontal y lateral por 1 minuto. Primero parate con los pies separados a la altura de las caderas y las rodillas ligeramente dobladas, sosteniendo las mancuernas a los lados. Después levantá los brazos a la altura de los hombros, con el brazo derecho y el brazo izquierdo directamente a tu costado, de modo que formen un ángulo de 90°. Finalmente bajá a la posición inicial y repetí lo mismo del otro lado.

Por último se encuentra la extensión de tríceps con elevación de rodilla. Colocate de pie con los brazos separados al ancho de las caderas y da un paso atrás con una pierna, doblando la rodilla delantera. Retrocedé lo suficiente hasta que la espinilla quede casi vertical cuando la pierna trasera esté estirada. Estirá los brazos hacia atrás y hacia arriba hasta que queden casi a la altura de los hombros. Hacé una pequeña pausa y elevá la rodilla trasera hasta que esté a la altura de la cadera. Doblá los codos y levantá las mancuernas.