Los integrantes de las familias de Zonda, Albardón y Angaco podrán realizar controles de salud oftalmológica para determinar si, alguno de ellos, necesita o no corrección visual para mejorar su calidad de vida cotidiana. A través del programa Te veo bien personas desde los 6 años de edad, en adelante, pueden recibir atención de oftalmología y acceder a pares de anteojos.
El operativo de control de visión visitará Zonda, Albardón y Angaco
El programa Te veo bien promueve la salud visual otorgando anteojos a quien lo necesite. Será miércoles, jueves y viernes.