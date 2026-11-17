Mientras que el jueves 19 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas, estarán en la sede de la Liga Profesional de Fútbol Albardón-Angaco, en Santa María de Oro 242, en Villa General San Martín, en Albardón; y el viernes 20 de noviembre, en el mismo horario, en el establecimiento escolar Misión Monotécnica y de Extensión Cultural N° 59, en calle Sarmiento, entre Segovia y Juan Jufré, en Villa del Salvador, Angaco.

Los operativos consisten en la revisación y control de los parámetros de la vista. En el caso de requerir corrección para optimizar la capacidad visual, a la persona se le toman las mediciones correspondientes y luego elige el armazón que más le guste, en el que se insertarán los vidrios.

Los interesados sólo deben presentar en el lugar su DNI y una copia de un Certificado de Negativa de ANSES. La atención es por orden de llegada.