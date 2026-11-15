Paso a paso: cómo eliminar manchas difíciles de la ropa

La Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de Mantenimiento (A.I.S.E.) incluye café, vino tinto, tomate, chocolate, césped, barro, sangre y aceite entre las clases de manchas utilizadas para evaluar detergentes.

Antes de aplicar un producto, conviene probarlo en una costura interior o un área poco visible. Los solventes, alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno y amoníaco deben emplearse según sus indicaciones, sin mezclarlos entre sí y con ventilación cuando corresponda. Las fibras proteicas, como seda, lana, cachemira y angora, no deben tratarse con detergentes enzimáticos.

1. La grasa requiere un tratamiento previo compatible con la tela

Los aceites de cocina, aderezos y vinagretas forman parte de este grupo. La recomendación recogida por Martha Stewart consiste en cubrir el área con un solvente seco, como alcoholes minerales o acetona, en un espacio ventilado.

Luego se puede enjuagar con alcohol isopropílico, dejar secar y aplicar una solución diluida de jabón lavavajillas antes del detergente enzimático y del lavado.

El ACI aconseja pretratar las manchas leves de grasa y usar la mayor temperatura que admita el tejido. Para una mancha intensa, su guía indica trabajar por el reverso de la prenda sobre toallas de papel limpias, aplicar líquido de limpieza y reemplazar el papel con frecuencia. La etiqueta define si puede utilizarse blanqueador.

2. La sangre y el huevo no deben recibir agua caliente al principio

La sangre y la yema de huevo son manchas de proteína. La guía sugiere aplicar jabón lavavajillas diluido, enjuagar con agua tibia y, si persiste, tratar con detergente enzimático antes del lavado.

El ACI distingue entre sangre fresca y seca: aconseja agua fría para la primera y pretratamiento o remojo con enzimas para la segunda. El agua caliente no debe ser el primer recurso ante manchas proteicas. El ACI advierte que puede fijarlas.

Para el barro sin césped, se debe sacudir o raspar el residuo seco; después, pretratar con jabón diluido y lavar. Si contiene césped, también hay que atender el pigmento vegetal.

3. Vino, café, frutas y césped dejan pigmentos en las fibras

Para frutas y verduras, el medio propone quitar los azúcares con jabón lavavajillas diluido y tratar el color restante con vinagre blanco y peróxido de hidrógeno.

En café y té, aconseja enjuagar con jugo de limón o vinagre blanco. El vino tinto puede requerir jabón diluido, agua, vinagre y, si es necesario, peróxido; el blanco comienza con agua fría.

El ACI recomienda para bebidas remojar o pasar una esponja con agua fría, pretratar y lavar. En tejidos aptos, contempla blanqueador con cloro o de oxígeno. Para césped, la guía de los especialistas indica solvente seco, gasa, cepillo de cerdas suaves, alcohol isopropílico y detergente enzimático. El chocolate exige retirar el exceso antes del lavado.

4. Mostaza, kétchup y salsa de soja combinan pigmentos y residuos alimentarios

La mostaza puede enjuagarse con vinagre blanco y lavarse después con una solución diluida de jabón lavavajillas. Para el kétchup y la salsa barbacoa, la guía recomienda retirar el excedente, aplicar jabón diluido y remojar en agua tibia; si queda color, pueden usarse vinagre blanco y, de persistir, peróxido de hidrógeno.

La salsa de soja se trata con jabón diluido, agua y vinagre blanco, con las mismas precauciones. Las vinagretas requieren primero el procedimiento previsto para grasa y luego vinagre para el residuo restante.

5. La tinta, pintura y cera necesitan tratamientos distintos

La tinta de bolígrafo se trata con alcohol isopropílico y, si queda pigmento, con solvente seco. Para limitar su expansión, los especialistas sugieren delimitar la zona con aceite mineral o vaselina.

La tinta de fibra debe probarse con agua y con alcohol para conocer qué opción desprende más color. La pintura al agua se enjuaga con agua fría; la de base oleosa requiere retirar el exceso y emplear trementina o alcoholes minerales con ventilación.

La cera y el chicle se endurecen con hielo o en el congelador antes de rasparlos; el residuo puede requerir solvente. El lápiz labial se retira con un cuchillo sin filo y luego se trata como grasa. Si la marca sigue visible tras el lavado, se repite el procedimiento compatible con la tela y se evita la secadora.