¿Antojo de dulce después de cenar? Qué dicen los nutricionistas

El antojo nocturno: hambre, placer o rutina aprendida

Sobre los motivos que llevan a una persona a querer comer algo dulce después de cenar, Giannini diferenció el hambre homeostática, que aparece cuando el organismo necesita energía y nutrientes, del hambre hedónica, asociada al placer y a la búsqueda de comidas agradables. “Esto explica por qué podemos terminar de cenar, sentirnos completamente satisfechos y, sin embargo, tener muchas ganas de comer chocolate, helado o algo dulce”, afirmó.

Según el nutricionista, los productos con azúcar y grasas pueden activar circuitos cerebrales de recompensa en los que interviene la dopamina. Pero la explicación no se limita a esa respuesta: los hábitos también pesan. Si el postre estuvo presente al final de las comidas desde la infancia, la finalización de la cena puede transformarse en una señal que anticipa esa recompensa.

Aguirre Ackermann coincidió en que el deseo puede ser una conducta aprendida. El cerebro puede asociar el dulce con mirar una serie, tomar café o sentarse a descansar al final del día. “A veces hay una combinación de todo: hambre, costumbre y ganas de algo rico”, dijo.

Ambos especialistas subrayaron que tener ganas de dulce no significa que al cuerpo le falte azúcar. Tampoco alcanza para diagnosticar resistencia a la insulina o diabetes.

Cena escasa y largas horas sin comer como factores del hambre nocturno

La clave puede estar en lo que ocurrió desde la mañana. Para Aguirre Ackermann, si una persona pasó gran parte del día con mate, tuvo un almuerzo rápido o insuficiente y llegó a la noche tras varias horas sin comer, es esperable que sienta más hambre.

También puede ocurrir que la cena no alcance para satisfacer. Una ensalada compuesta solo por hojas y tomate, por ejemplo, puede resultar insuficiente, sobre todo si durante el día hubo poca ingesta. La médica sugirió sumar fuentes de proteína, como huevo, pollo o legumbres, y una porción de arroz o papa según las necesidades individuales. “Las proteínas y la fibra contribuyen a la saciedad, pero también importa la cantidad total de comida”, precisó.

Giannini agregó que una alimentación con cantidades bajas de proteínas y fibra puede dificultar la sensación de plenitud. También recomendó evitar la exclusión innecesaria de hidratos de carbono, que aportan energía y forman parte de una alimentación equilibrada.

Otro factor es el horario. Si la cena fue temprana y faltan varias horas para acostarse, el organismo puede volver a pedir alimento. “No es lo mismo tener ganas de comer algo dulce inmediatamente después de una cena suficiente que sentir hambre real varias horas después”, distinguió Giannini.

El estrés y la falta de descanso pueden reforzar la búsqueda de una recompensa dulce

El final de la jornada suele reunir cansancio, tensión laboral, exigencias familiares y poco tiempo propio. En ese contexto, los alimentos dulces pueden convertirse en una fuente rápida de placer o alivio.

Giannini explicó que el estrés activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, relacionado con la secreción de cortisol. En algunas personas, sobre todo cuando la tensión persiste, esa respuesta puede aumentar el interés por alimentos de alta palatabilidad, ricos en azúcares y grasas. “Frente al cansancio o la tensión emocional, buscamos algo dulce, obtenemos una sensación transitoria de placer y el cerebro aprende a repetir esa conducta”, sostuvo.

Dormir poco también incide. Aguirre Ackermann remarcó que la falta de descanso puede aumentar el hambre y las ganas de comer dulce. La médica propuso mirar qué representa ese rato posterior a la cena: para muchas personas, es el único momento de pausa y disfrute del día.

La glucosa sube después de comer, pero el horario no determina por sí solo el riesgo

Cuando se consumen alimentos con hidratos de carbono, la digestión libera azúcares como la glucosa a la sangre. La insulina facilita su entrada, sobre todo, en las células musculares y del tejido adiposo, donde se utiliza o almacena.

Giannini aclaró que la suba de insulina posterior a una comida “es una respuesta fisiológica normal” y no debe considerarse automáticamente algo negativo. Sin embargo, señaló que el metabolismo presenta variaciones durante las 24 horas: “En términos generales, tenemos una mejor tolerancia a la glucosa durante las primeras horas del día y esta capacidad disminuye hacia la tarde y la noche”.

Eso no implica que cualquier postre nocturno vaya a provocar un problema. Al hablar de picos de glucosa, importa cuánto aumenta la glucemia, cuánto tiempo permanece alta y si hay un diagnóstico de diabetes, sostuvo Aguirre Ackermann. También influyen la cantidad de hidratos de carbono, la composición de la comida, la actividad física y, en quienes tienen diabetes, el tratamiento.

“Comer el mismo alimento de noche no implica una mayor elevación de la glucemia que por la mañana”, afirmó la especialista, quien remarcó que la respuesta del organismo varía entre personas. La porción, la frecuencia, el patrón alimentario y el contexto metabólico resultan más relevantes que el horario considerado de forma aislada.

Fruta, yogur, chocolate y helado no aportan lo mismo

Aunque todos pueden tener sabor dulce, su composición es diferente. La fruta entera aporta agua, fibra, vitaminas y minerales, además de requerir masticación y favorecer mayor saciedad que un jugo. “Comer una naranja entera es diferente de tomar un vaso de jugo preparado con varias”, ejemplificó Aguirre Ackermann.

El yogur aporta proteínas y calcio, aunque algunos productos incluyen azúcar agregada, cereales o preparaciones de fruta. Por eso, la especialista recomendó revisar la etiqueta. El chocolate también presenta diferencias según su elaboración y porcentaje de cacao, pero “la cantidad es lo más importante”, advirtió.

Sobre el helado, Aguirre Ackermann indicó que un producto al agua puede contener bastante azúcar, mientras que uno a la crema combina azúcares y grasas. Estas últimas pueden hacer más lenta la digestión y, en personas con diabetes tipo 1, favorecer una elevación de la glucemia varias horas después.

Giannini planteó que la elección no debería basarse solo en los gramos de azúcar. También cuentan “su matriz alimentaria, su aporte de fibra y proteínas, su grado de procesamiento y la cantidad que consumimos”.

Estrategias para satisfacer el antojo con el menor impacto

Frente al antojo, Aguirre Ackermann sugirió primero identificar qué se necesita: si hay hambre, puede ser útil completar la cena; si se desea un alimento puntual, reemplazarlo automáticamente por otro no siempre funciona. “Si tenemos ganas de un chocolate, podemos comer chocolate”, afirmó. Giannini coincidió en la importancia de detenerse unos minutos para preguntarse si se trata de hambre real, disfrute, costumbre o una respuesta a una situación emocional.

Para reducir la probabilidad de llegar a la noche con hambre excesiva, ambos aconsejaron que las comidas del día sean suficientes y que incluyan proteínas, verduras y una porción adecuada de hidratos de carbono. También propusieron evitar las dietas demasiado restrictivas y la prohibición absoluta de los alimentos dulces. Giannini recomendó planificar una porción razonable y disfrutarla sin culpa.

Servir el alimento en una compotera o un plato, en vez de consumirlo directamente del envase, puede ayudar a registrar la cantidad. Comer con atención y limitar distracciones como el celular o la televisión permite reconocer mejor las señales de saciedad. Aguirre Ackermann aclaró que sumar nueces, semillas o yogur puede modificar la digestión, pero no elimina los hidratos de carbono del postre; tampoco es necesario acompañar cada dulce con otro alimento. Los productos sin azúcar agregada también pueden contener hidratos de carbono, por lo que conviene revisar su composición.

Una caminata de 10 a 15 minutos después de comer puede ayudar a que los músculos utilicen glucosa, siempre que sea apropiada para la persona. Quienes usan insulina o medicamentos que pueden causar hipoglucemia deben adaptar la actividad y las colaciones a las indicaciones de su equipo de salud. En caso de diabetes, los hidratos de carbono del postre deben considerarse dentro de la comida completa, junto con el tratamiento y los controles de glucemia.

Si el deseo se vincula con el cansancio, el estrés o la rutina, Giannini propuso modificar progresivamente los estímulos asociados al consumo y buscar otras formas de relajación y recompensa. Aguirre Ackermann sugirió sumar momentos de descanso y disfrute durante la semana, dormir mejor o repartir tareas. Si un día se comió más de lo previsto, recomendó retomar las comidas habituales y evitar saltear ingestas para compensar.

Si hay diabetes e hiperglucemias nocturnas frecuentes, Aguirre Ackermann recomendó revisar la cena, los horarios y el tratamiento con profesionales. Si además aparecen pérdida de control recurrente, culpa intensa, ingesta a escondidas o conductas compensatorias, corresponde buscar acompañamiento especializado.