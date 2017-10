Los sanjuaninos podrán realizar experiencias de trabajo en Estados Unidos

Jóvenes sanjuaninos podrán realizar experiencias de trabajo luego del convenio que el gobernador Sergio Uñac firmó con The Advanced Leadership Foundation y The Washington Center for Internships and Academic Seminars, tras el encuentro que el primer mandatario provincial, junto selecto grupo de empresarios, mantuvieron con el expresidente Barack Obama.

El beneficio, que será para estudiantes y profesionales locales, se realizará en importantes empresas o dependencias del Estado de acuerdo al perfil y profesión de cada participante. Además trabajarán en proyectos sociales y recibirán entrenamiento en liderazgo.

Por el momento no hay fecha concreta para el llamado a convocatoria, pero sin dudas brindará grandes herramientas de desarrollo personal y profesional para jóvenes líderes sanjuaninos.

Leé: Uñac se reunió con Barack Obama y un grupo reducido de empresarios

Imágenes del encuentro de Obama con empresarios argentinos, del que fue parte Sergio Uñac