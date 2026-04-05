Siete días de la desaparición del fotógrafo sanjuanino Oscar Alberto Quiroga, la investigación mantiene en vilo a toda la comunidad y suma nuevos despliegues en terreno, con un dato central: la búsqueda se amplió hacia zonas del sur provincial mientras crece el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos.
Una semana sin Quiroga: crece el reclamo y la búsqueda del fotógrafo
La búsqueda suma nuevas zonas y más de 300 personas. El sostén de familiares, amigos y vecinos mantiene viva la esperanza.