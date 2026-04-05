Una semana sin Quiroga: crece el reclamo y la búsqueda del fotógrafo

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En paralelo, la búsqueda también se sostiene desde lo humano. En redes sociales, familiares y allegados multiplican mensajes que reflejan la angustia y la esperanza. La comunidad se organizó para acompañar los rastrillajes y mantener visible el caso, con publicaciones que rápidamente se viralizan y refuerzan el pedido de aparición.

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El entorno más cercano insiste en no bajar los brazos y exige que la investigación avance sin interferencias, mientras continúan las tareas judiciales y peritajes para reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo.

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Sin certezas sobre lo ocurrido, el caso suma días y presión social. La ampliación de los operativos marca una nueva etapa en la búsqueda, con más recursos en la calle y una comunidad movilizada que, lejos de resignarse, redobla esfuerzos para encontrar respuestas.