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Una semana sin Quiroga: crece el reclamo y la búsqueda del fotógrafo

La búsqueda suma nuevas zonas y más de 300 personas. El sostén de familiares, amigos y vecinos mantiene viva la esperanza.

Siete días de la desaparición del fotógrafo sanjuanino Oscar Alberto Quiroga, la investigación mantiene en vilo a toda la comunidad y suma nuevos despliegues en terreno, con un dato central: la búsqueda se amplió hacia zonas del sur provincial mientras crece el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos.

Este sábado, los operativos comenzaron desde temprano y se concentraron en sectores como Cochagual y Media Agua, ampliando el radio de rastrillaje más allá del departamento 25 de Mayo. La decisión responde al análisis de distintas pistas incorporadas a la causa, que sigue sin descartar ninguna hipótesis.

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El operativo ya involucra a más de 300 personas entre efectivos policiales, rescatistas, brigadas especiales y civiles que se sumaron de manera voluntaria. Los trabajos incluyen recorridos a pie, patrullajes en zonas rurales y el uso de tecnología como drones para cubrir grandes extensiones en menor tiempo.

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En paralelo, la búsqueda también se sostiene desde lo humano. En redes sociales, familiares y allegados multiplican mensajes que reflejan la angustia y la esperanza. La comunidad se organizó para acompañar los rastrillajes y mantener visible el caso, con publicaciones que rápidamente se viralizan y refuerzan el pedido de aparición.

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El entorno más cercano insiste en no bajar los brazos y exige que la investigación avance sin interferencias, mientras continúan las tareas judiciales y peritajes para reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo.

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Sin certezas sobre lo ocurrido, el caso suma días y presión social. La ampliación de los operativos marca una nueva etapa en la búsqueda, con más recursos en la calle y una comunidad movilizada que, lejos de resignarse, redobla esfuerzos para encontrar respuestas.

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