Atención viajeros: el Paso de Agua Negra cambiará su horario desde este domingo

Los nuevos horarios establecidos

Bajo este nuevo esquema, los viajeros deberán tener en cuenta los siguientes topes horarios para organizar su cruce:

Salida de Argentina (Dirección Chile): de 09:00 a 17:00 horas.

Ingreso a Argentina (Desde Chile): de 09:00 a 20:00 horas.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la cartera de Gobierno se recomienda a quienes tengan previsto viajar que planifiquen su recorrido con antelación, respetando estrictamente estas franjas para garantizar un tránsito ordenado y evitar inconvenientes en la zona de alta montaña.