A partir de este domingo 5 de abril de 2026, el Paso Internacional por Agua Negra modificará sus horarios de funcionamiento. Según comunicó el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la medida busca optimizar la planificación operativa y el control en la Ruta Nacional 150.
Atención viajeros: el Paso de Agua Negra cambiará su horario desde este domingo
El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del 5 de abril, se implementará un nuevo esquema para el cruce fronterizo.