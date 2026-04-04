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Atención viajeros: el Paso de Agua Negra cambiará su horario desde este domingo

El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del 5 de abril, se implementará un nuevo esquema para el cruce fronterizo.

A partir de este domingo 5 de abril de 2026, el Paso Internacional por Agua Negra modificará sus horarios de funcionamiento. Según comunicó el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la medida busca optimizar la planificación operativa y el control en la Ruta Nacional 150.

Los nuevos horarios establecidos

Bajo este nuevo esquema, los viajeros deberán tener en cuenta los siguientes topes horarios para organizar su cruce:

  • Salida de Argentina (Dirección Chile): de 09:00 a 17:00 horas.

  • Ingreso a Argentina (Desde Chile): de 09:00 a 20:00 horas.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la cartera de Gobierno se recomienda a quienes tengan previsto viajar que planifiquen su recorrido con antelación, respetando estrictamente estas franjas para garantizar un tránsito ordenado y evitar inconvenientes en la zona de alta montaña.

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Para consultas adicionales o estados del tiempo en tiempo real en la cordillera, las autoridades sugieren visitar el sitio web oficial: aguanegra.sanjuan.gob.ar.

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