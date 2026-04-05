San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
paso de Agua Negra

Con nuevo horario, el Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

El Paso de Agua Negra ya opera con nuevo horario: salida de 9 a 17 e ingreso hasta las 20. Piden planificar el viaje y respetar las normas.

Desde este domingo 5 de abril, el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado con un nuevo esquema horario dispuesto por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales.

El cambio establece que la salida desde Argentina podrá realizarse entre las 09:00 y las 17:00 horas, mientras que el ingreso al país estará permitido de 09:00 a 20:00 horas. La modificación responde a una planificación operativa del corredor fronterizo que busca optimizar la circulación y fortalecer los controles en la zona.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto utilizar el paso que organicen su viaje con anticipación para ajustarse a las franjas horarias y evitar inconvenientes en el cruce.

Te puede interesar...

Además, insistieron en la importancia de circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones, teniendo en cuenta las condiciones del camino de alta montaña.

Para consultas en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar, donde se publica información actualizada sobre el estado del paso.

Teléfonos y contactos útiles:

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (lunes a viernes de 9 a 18)
  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: (264) 4307246 / 4307251 / 4307208
  • Consulado Argentino en Valparaíso: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539
    • Guardia: (+56) 9 93238104 (emergencias)
  • Gendarmería Nacional:
    • Sección Las Flores: (2647) 497002
    • Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473
  • Dirección Nacional de Vialidad: (264) 4213534 / 4212966 / 4212532
  • Hospital Tomás Perón (Iglesia): Emergencias 107

Para comunicarse con Chile:

  • Teléfono fijo: (+56) + código de zona + número
  • Celular: (+56) 9 + número

Te puede interesar