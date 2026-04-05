Con nuevo horario, el Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

Además, insistieron en la importancia de circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones, teniendo en cuenta las condiciones del camino de alta montaña.
Para consultas en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar, donde se publica información actualizada sobre el estado del paso.
Teléfonos y contactos útiles:
- Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (lunes a viernes de 9 a 18)
- Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: (264) 4307246 / 4307251 / 4307208
- Consulado Argentino en Valparaíso: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539
- Guardia: (+56) 9 93238104 (emergencias)
- Gendarmería Nacional:
- Sección Las Flores: (2647) 497002
- Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473
- Dirección Nacional de Vialidad: (264) 4213534 / 4212966 / 4212532
- Hospital Tomás Perón (Iglesia): Emergencias 107
Para comunicarse con Chile:
- Teléfono fijo: (+56) + código de zona + número
- Celular: (+56) 9 + número