San Juan celebra la Resurrección: seguÍ la misa de las 11 en vivo

A lo largo del día, la Catedral mantiene su cronograma con celebraciones también por la noche, pero es la misa de media mañana la que concentra la mayor atención, en un horario accesible que reúne a familias completas en torno a la liturgia pascual.

El clima festivo se replica en distintos puntos de la capital, donde parroquias como Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Merced y San Francisco de Asís continúan con sus propias celebraciones en horarios cercanos al mediodía y la noche.

El movimiento religioso también se extiende hacia otros departamentos, donde las comunidades parroquiales sostienen la misma dinámica de encuentros. Iglesias de Rawson, Santa Lucía, Albardón y otras zonas mantienen misas a lo largo del día, con una fuerte participación de fieles que se acercan a celebrar en familia y renovar el sentido de la Pascua.

La jornada se desarrolla con templos colmados y una marcada presencia de la comunidad, en un contexto donde la fecha invita a la reflexión, pero también a la celebración. La Pascua no solo representa un momento central en la fe cristiana, sino también una oportunidad de encuentro, donde la tradición y la espiritualidad vuelven a ocupar un lugar protagonista en la vida cotidiana.