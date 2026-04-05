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San Juan celebra la Resurrección: seguÍ la misa de las 11 en vivo

La misa de Pascua de las 11 en la Catedral será el momento central y podrá seguirse en vivo. También habrá celebraciones en toda la provincia.

La jornada más importante del calendario cristiano se vive con celebraciones en toda la provincia, con la Catedral como epicentro San Juan atraviesa el Domingo de Pascua con una fuerte convocatoria de fieles en templos de toda la provincia, en una jornada que marca el momento más significativo del calendario cristiano: la resurrección de Jesucristo.

Tras la vigilia del sábado, las celebraciones continúan durante este domingo, con la atención puesta en la misa central de las 11 horas en la Catedral de San Juan Bautista, que se posiciona como el principal punto de encuentro espiritual.

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En ese contexto, el dato saliente de la jornada es que esta celebración podrá seguirse en vivo, permitiendo que quienes no puedan acercarse al templo participen desde sus hogares de uno de los momentos más importantes de la fe cristiana. La transmisión de la misa de Resurrección se convierte así en una alternativa clave en un día atravesado por el recogimiento, la reflexión y el encuentro familiar.

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A lo largo del día, la Catedral mantiene su cronograma con celebraciones también por la noche, pero es la misa de media mañana la que concentra la mayor atención, en un horario accesible que reúne a familias completas en torno a la liturgia pascual.

El clima festivo se replica en distintos puntos de la capital, donde parroquias como Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Merced y San Francisco de Asís continúan con sus propias celebraciones en horarios cercanos al mediodía y la noche.

El movimiento religioso también se extiende hacia otros departamentos, donde las comunidades parroquiales sostienen la misma dinámica de encuentros. Iglesias de Rawson, Santa Lucía, Albardón y otras zonas mantienen misas a lo largo del día, con una fuerte participación de fieles que se acercan a celebrar en familia y renovar el sentido de la Pascua.

La jornada se desarrolla con templos colmados y una marcada presencia de la comunidad, en un contexto donde la fecha invita a la reflexión, pero también a la celebración. La Pascua no solo representa un momento central en la fe cristiana, sino también una oportunidad de encuentro, donde la tradición y la espiritualidad vuelven a ocupar un lugar protagonista en la vida cotidiana.

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