San Juan vive un Domingo de Pascuas con condiciones climáticas estables pero variables, en una jornada que comenzó con cielo mayormente cubierto y un marcado ambiente otoñal. Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicó en torno a los 14°C a 16°C, con nubosidad presente y sin precipitaciones, lo que configuró una mañana fresca y tranquila.
Pascuas con clima cambiante: mañana fresca y tarde más amigable
El domingo arrancó nublado y fresco, pero mejora con el correr de las horas. No hay lluvias y la máxima llegará a los 21°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre.