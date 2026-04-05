Pascuas con clima cambiante: mañana fresca y tarde más amigable

Con el avance de la jornada, se espera una leve mejora en las condiciones. Por la tarde, si bien el cielo continuará entre nublado y parcialmente cubierto, el termómetro ascenderá hasta los 18°C a 21°C, generando un clima más templado y favorable para reuniones familiares o actividades al aire libre.

Hacia la noche, el panorama se mantendrá sin sobresaltos: cielo parcialmente nublado, temperatura cercana a los 17°C y vientos leves del sector sur, con una intensidad promedio de 8 km/h. No se registran alertas meteorológicas, por lo que el día se presenta estable en toda la provincia.