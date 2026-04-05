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Pascuas con clima cambiante: mañana fresca y tarde más amigable

El domingo arrancó nublado y fresco, pero mejora con el correr de las horas. No hay lluvias y la máxima llegará a los 21°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre.

San Juan vive un Domingo de Pascuas con condiciones climáticas estables pero variables, en una jornada que comenzó con cielo mayormente cubierto y un marcado ambiente otoñal. Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicó en torno a los 14°C a 16°C, con nubosidad presente y sin precipitaciones, lo que configuró una mañana fresca y tranquila.

Con el avance de la jornada, se espera una leve mejora en las condiciones. Por la tarde, si bien el cielo continuará entre nublado y parcialmente cubierto, el termómetro ascenderá hasta los 18°C a 21°C, generando un clima más templado y favorable para reuniones familiares o actividades al aire libre.

Hacia la noche, el panorama se mantendrá sin sobresaltos: cielo parcialmente nublado, temperatura cercana a los 17°C y vientos leves del sector sur, con una intensidad promedio de 8 km/h. No se registran alertas meteorológicas, por lo que el día se presenta estable en toda la provincia.

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En cuanto a lo que viene, el inicio de la semana mantendrá condiciones similares, con una máxima de 21°C pero una mínima en descenso hasta los 13°C. El dato a tener en cuenta será la presencia de ráfagas de viento sur durante la tarde del lunes, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

A partir del martes, el panorama cambiará: el cielo se despejará y comenzará un ascenso progresivo de la temperatura. Las máximas irán en aumento durante la semana, superando los 30°C hacia el viernes.

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