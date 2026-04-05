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UPCN sacó pecho en la final y pegó primero ante Ciudad

En un duelo cambiante y de alto voltaje, los sanjuaninos se impusieron 3-2 y arrancaron arriba en la definición de la LVA.

UPCN Vóley comenzó la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 con una victoria clave y cargada de carácter. En un partido intenso y cambiante, superó a Ciudad Vóley por 3-2 y se adelantó 1-0 en una definición pactada al mejor de cinco encuentros.

El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25/27, 26/24, 25/17, 22/25 y 18/16, en un encuentro que tuvo de todo: momentos de dominio alternado, errores forzados y un tie break electrizante que terminó inclinándose a favor de UPCN.

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Uno de los puntos altos de la noche fue Alejandro Toro, quien a sus 36 años volvió a ser determinante tanto desde el juego como desde la experiencia. El punta receptor fue clave en los momentos decisivos y destacó el esfuerzo colectivo: el triunfo se construyó desde lo grupal en un duelo que se resolvió en detalles mínimos.

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UPCN San Juan Vóley comenzó la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 con una victoria clave y cargada de carácter. En un partido intenso y cambiante, superó a Ciudad Vóley por 3-2 y se adelantó 1-0 en una definición pactada al mejor de cinco encuentros.

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El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25/27, 26/24, 25/17, 22/25 y 18/16, en un encuentro que tuvo de todo: momentos de dominio alternado, errores forzados y un tie break electrizante que terminó inclinándose a favor de UPCN.

Uno de los puntos altos de la noche fue Alejandro Toro, quien a sus 36 años volvió a ser determinante tanto desde el juego como desde la experiencia. El punta receptor fue clave en los momentos decisivos y destacó el esfuerzo colectivo: el triunfo se construyó desde lo grupal en un duelo que se resolvió en detalles mínimos.

El partido también tuvo un factor inesperado que terminó inclinando la balanza: los cambios. El ingreso de Anthony Cherfan fue determinante en el desarrollo del juego, aportando frescura y sorpresa en momentos críticos, lo que desacomodó a Ciudad y le dio nuevas variantes al conjunto sanjuanino.

A pesar de su gran rendimiento, Toro mostró autocrítica y dejó en claro la exigencia interna del plantel, marcando que aún hay aspectos por mejorar de cara a lo que viene.

Con la serie a su favor, UPCN ya apunta al segundo encuentro, que se disputará nuevamente en Buenos Aires. Será un nuevo desafío en una final que promete mantenerse pareja y de alta intensidad, donde cada detalle puede definir el rumbo del título.

El partido también tuvo un factor inesperado que terminó inclinando la balanza: los cambios. El ingreso de Anthony Cherfan fue determinante en el desarrollo del juego, aportando frescura y sorpresa en momentos críticos, lo que desacomodó a Ciudad y le dio nuevas variantes al conjunto sanjuanino.

A pesar de su gran rendimiento, Toro mostró autocrítica y dejó en claro la exigencia interna del plantel, marcando que aún hay aspectos por mejorar de cara a lo que viene.

Con la serie a su favor, UPCN ya apunta al segundo encuentro, que se disputará nuevamente en Buenos Aires. Será un nuevo desafío en una final que promete mantenerse pareja y de alta intensidad, donde cada detalle puede definir el rumbo del título.

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