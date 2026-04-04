Abril llega con nuevas propuestas de talleres en el Chalet Cantoni

En el ámbito técnico-artístico, se suma el Taller de Iluminación Creativa – La luz como lenguaje, que invita a descubrir el rol de la iluminación en escena y a diseñar propuestas propias para espectáculos. Las clases se dictarán los miércoles de abril de 19 a 21, iniciando el 8 de abril, con un arancel de $20.000 y un 15% de descuento para quienes se inscriban antes del 1 de abril. Estará a cargo de Fito Mier, y las inscripciones pueden realizarse al 2646291120 o al correo [email protected].

En tanto, el 9 de abril inicia el Curso teórico–práctico de manejo del software Toon Boom Harmony Premium versión 24. La propuesta incluye 12 clases presenciales de dos horas, que se dictarán los jueves de 18 a 20, donde se desarrollarán los trabajos prácticos, y se complementa con un aula virtual con apuntes, consignas de ejercicios, materiales adicionales y 20 clases en video de una hora disponibles de manera privada en YouTube durante cuatro meses. El curso estará a cargo de Mario Bertazzo, profesional con más de 40 años de experiencia en cine, fotografía y animación 2D, y otorgará certificación de la Escuela de Animación Doble Zeta a quienes cumplan con 85% de asistencia y calificaciones. El programa abordará contenidos como configuración de interfaz, herramientas de dibujo, bibliotecas, importación y exportación, manejo del color, animación tradicional digital, cinemática, riggs, cut-out y lipsync. El costo es de $200.000 en un pago o $240.000 en cuatro cuotas de $60.000, y la inscripción se realiza a través del formulario disponible aquí.