"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ofelia Fernández

Debate en la UNSJ: Ofelia Fernández y el impacto de lo digital

Ofelia Fernández llega a la UNSJ este 8 de abril para presentar su documental sobre salud mental y el impacto del mundo digital en jóvenes.

La ex legisladora presentará su documental y participará de una charla abierta en el CUIM con eje en las nuevas generaciones. Fernández visitará San Juan este martes 8 de abril para participar de una actividad en la Universidad Nacional de San Juan, donde encabezará la presentación de su ensayo documental “Cómo ser feliz”, una producción centrada en el impacto del entorno digital en la salud mental de las nuevas generaciones.

El encuentro se desarrollará desde las 18:30 en los Jardines del CUIM, en el sector ubicado entre las facultades de Exactas y Arquitectura, y contará con una charla abierta al público seguida de un espacio de intercambio con los asistentes. La actividad es impulsada por la agrupación universitaria Creando y apunta a generar un ámbito de reflexión colectiva en torno a problemáticas cada vez más presentes en la vida cotidiana.

El documental, recientemente estrenado en YouTube, aborda desde una perspectiva personal y generacional distintas experiencias vinculadas al uso de la tecnología, como el insomnio, la dificultad para concentrarse y el vínculo permanente con las pantallas. En ese sentido, la propuesta busca poner en discusión hábitos digitales naturalizados y abrir interrogantes sobre sus efectos en el bienestar emocional.

Te puede interesar...

Según explicó la propia Fernández, el proyecto surge de una inquietud compartida por muchos jóvenes. “Este documental surge de la crisis de ánimo y de salud mental de mi generación”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de poner en agenda estas problemáticas desde una mirada colectiva.

La iniciativa también plantea una reflexión sobre los límites difusos entre lo individual y lo social en la era digital, en un contexto donde el uso del celular, las redes sociales y el consumo constante de contenido forman parte estructural de la vida diaria.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre otras actividades que pueda desarrollar durante su estadía en la provincia, aunque su visita se da en un escenario político donde no se descartan encuentros con referentes locales vinculados a su espacio.

Temas

Te puede interesar