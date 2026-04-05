Debate en la UNSJ: Ofelia Fernández y el impacto de lo digital

El encuentro se desarrollará desde las 18:30 en los Jardines del CUIM, en el sector ubicado entre las facultades de Exactas y Arquitectura, y contará con una charla abierta al público seguida de un espacio de intercambio con los asistentes. La actividad es impulsada por la agrupación universitaria Creando y apunta a generar un ámbito de reflexión colectiva en torno a problemáticas cada vez más presentes en la vida cotidiana.

El documental, recientemente estrenado en YouTube, aborda desde una perspectiva personal y generacional distintas experiencias vinculadas al uso de la tecnología, como el insomnio, la dificultad para concentrarse y el vínculo permanente con las pantallas. En ese sentido, la propuesta busca poner en discusión hábitos digitales naturalizados y abrir interrogantes sobre sus efectos en el bienestar emocional.