La ex legisladora presentará su documental y participará de una charla abierta en el CUIM con eje en las nuevas generaciones. Fernández visitará San Juan este martes 8 de abril para participar de una actividad en la Universidad Nacional de San Juan, donde encabezará la presentación de su ensayo documental “Cómo ser feliz”, una producción centrada en el impacto del entorno digital en la salud mental de las nuevas generaciones.
Debate en la UNSJ: Ofelia Fernández y el impacto de lo digital
Ofelia Fernández llega a la UNSJ este 8 de abril para presentar su documental sobre salud mental y el impacto del mundo digital en jóvenes.