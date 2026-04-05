Entre la morosidad y la expectativa: el IPV reordena su esquema

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Desde el IPV sostienen que se trabaja en la concientización y en el fortalecimiento del cobro, entendiendo que el sistema tiene un componente solidario: el pago de quienes ya accedieron a una casa permite sostener nuevas obras. Este punto cobra mayor relevancia en el actual contexto, marcado por la ausencia de financiamiento nacional, lo que obliga a la provincia a sostener la política habitacional con recursos propios.

En paralelo, el organismo despliega operativos territoriales y promueve el uso de herramientas digitales para facilitar el cumplimiento, aunque reconocen que aún existen dificultades en el acceso o manejo de estos sistemas por parte de algunos adjudicatarios. La asistencia directa y el acompañamiento siguen siendo claves para mejorar los niveles de pago.

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Mientras tanto, no hay definiciones concretas sobre la cantidad de viviendas ni su distribución geográfica en el próximo sorteo, aunque se busca un esquema equilibrado en toda la provincia. El mecanismo de adjudicación se mantendrá bajo el formato habitual, con sorteos públicos, supervisados y transmitidos en su totalidad.

A la par, continúan las gestiones por proyectos habitacionales que aún no tienen resolución, como algunos desarrollos vinculados al programa Procrear, que siguen en evaluación a nivel nacional y provincial.

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En este escenario, el IPV también recuerda que continúa vigente el beneficio del 10% de descuento sobre el saldo de capital para quienes se encuentren al día y opten por cancelar su vivienda. El trámite permite saldar la deuda total y se gestiona a través de la Oficina de Gestión de Cartera, en el Centro Cívico, donde los interesados deben presentar la solicitud correspondiente junto con DNI y datos de contacto. Una vez iniciado, el expediente es evaluado y el monto a cancelar se informa al beneficiario, pudiendo abonarse en San Juan Servicios o el Banco San Juan.

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Además, quienes tengan dudas o necesiten información pueden realizar consultas presenciales en el IPV, tanto en Mesa de Entradas del Núcleo 4 (entrepiso) como en el 5° piso del Centro Cívico, donde se orienta sobre el estado de trámites, pagos y opciones disponibles.