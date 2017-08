"Yo he considerado que no existe delito", remarcó el juez del Primer Juzgado de Instrucción Benito Ortiz al respecto del fallo que firmó en la mañana del martes. Dijo que no iba a dar demasiado detalle sobre su resolución pero aclaró que "el cuadro de la rúbrica posterior no está incluida en ninguna de las figuras anunciadas: falsedad material y falsedad y dolor (doloso).

El juez añadió que "luego de haber hecho un análisis completo del hecho probado y confrontando con los tipos penales he llegado a esa conclusión". Ahora, la causa queda en la Fiscalía y podrá ser apelada por el fiscal a cargo luego del análisis del fallo emitido por Ortiz.

Con respecto a la declaración de la comisaria de la Seccional de la Mujer dijo que "la policía que recibió la denuncia omitió la firma de la víctima". "Considero que no hubo acto doloso por eso no hay delito".