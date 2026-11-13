Comercio: cambiará el horario desde el próximo lunes

En este sentido, desde la Cámara remarcaron la importancia de respetar los horarios de descanso, tanto durante el mediodía como en las horas de la noche, evitando extender las jornadas de atención más allá de los horarios establecidos. Se trata de una decisión que busca generar previsibilidad, ordenar las actividades cotidianas y promover un equilibrio entre las responsabilidades laborales y los espacios personales.

La institución considera que el respeto por los trabajadores debe expresarse también en las decisiones diarias, en la planificación de las tareas y en el cumplimiento de los horarios. Por eso, esta nueva modalidad no solo establece franjas de atención al público, sino que también representa una definición institucional respecto de la importancia de cuidar a las personas que sostienen el funcionamiento de la entidad.