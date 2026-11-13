La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa que, a partir del lunes 16 de noviembre, comenzará a regir un nuevo esquema de horarios de atención al público, una medida que busca organizar el funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los tiempos de descanso de quienes forman parte de su equipo de trabajo.
Comercio: cambiará el horario desde el próximo lunes
La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan implementará nuevos horarios de atención y priorizará el descanso de sus trabajadores