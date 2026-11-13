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Comercio: cambiará el horario desde el próximo lunes

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan implementará nuevos horarios de atención y priorizará el descanso de sus trabajadores

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa que, a partir del lunes 16 de noviembre, comenzará a regir un nuevo esquema de horarios de atención al público, una medida que busca organizar el funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los tiempos de descanso de quienes forman parte de su equipo de trabajo.

De acuerdo con la nueva modalidad, la atención de lunes a viernes será de 8:30 a 12:30 y de 17 a 21. En tanto, los sábados el horario establecido será de 9 a 13.

La decisión responde a un criterio de organización y responsabilidad institucional, entendiendo que brindar un servicio de calidad también implica generar condiciones laborales que contemplen las necesidades y el bienestar de los trabajadores.

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En este sentido, desde la Cámara remarcaron la importancia de respetar los horarios de descanso, tanto durante el mediodía como en las horas de la noche, evitando extender las jornadas de atención más allá de los horarios establecidos. Se trata de una decisión que busca generar previsibilidad, ordenar las actividades cotidianas y promover un equilibrio entre las responsabilidades laborales y los espacios personales.

La institución considera que el respeto por los trabajadores debe expresarse también en las decisiones diarias, en la planificación de las tareas y en el cumplimiento de los horarios. Por eso, esta nueva modalidad no solo establece franjas de atención al público, sino que también representa una definición institucional respecto de la importancia de cuidar a las personas que sostienen el funcionamiento de la entidad.

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