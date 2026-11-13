Gendarmería realiza una inspección ocular en la zona de la tragedia de Valle Fértil

El procedimiento cuenta con la participación de especialistas y tiene como objetivo reconstruir la secuencia del vuelo, desde su salida de Pocito hasta el momento del impacto. La inspección busca aportar nuevos elementos para avanzar en la investigación judicial.

La caja negra del Bell-412 ya fue abierta y la investigación entra en otra etapa

Según confirmó a Canal 8 el fiscal federal Francisco Maldonado, la investigación ya logró recuperar información de las cajas negras del helicóptero Bell 412 EP, matrícula LV-KGR. Entre los datos obtenidos figuran parámetros técnicos del vuelo, la trayectoria de la aeronave y las voces y comunicaciones registradas dentro de la cabina.

Con esta nueva etapa de peritajes, los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro aéreo que conmocionó a San Juan.

La tragedia ocurrió el 29 de julio y dejó como saldo siete víctimas fatales: Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

La inspección en el lugar del impacto forma parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las causas del accidente.