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Gendarmería realiza una inspección ocular en la zona de la tragedia de Valle Fértil

La comisión de Gendarmería despegó, este viernes, desde el Parque Provincial Ischigualasto. El objetivo es recopilar información sobre el trágico hecho que se cobró la vida de 7 personas.

Una comisión de Gendarmería Nacional realiza este viernes 13 de noviembre una inspección ocular en el Parque Provincial Ischigualasto, en el lugar donde el pasado 29 de julio cayó un helicóptero Bell 412 EP y murieron siete personas.

Tragedia aérea: harán un inspección ocular y reconstrucción del hecho

En imágenes que llegaron a Canal 8 se puede observar al helicóptero del Gobierno provincial en el ingreso que conecta la base del parque con el sector del siniestro. La aeronave fue utilizada para trasladar a la comisión que lleva adelante las tareas periciales y la reconstrucción del accidente.

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El procedimiento cuenta con la participación de especialistas y tiene como objetivo reconstruir la secuencia del vuelo, desde su salida de Pocito hasta el momento del impacto. La inspección busca aportar nuevos elementos para avanzar en la investigación judicial.

La caja negra del Bell-412 ya fue abierta y la investigación entra en otra etapa

Según confirmó a Canal 8 el fiscal federal Francisco Maldonado, la investigación ya logró recuperar información de las cajas negras del helicóptero Bell 412 EP, matrícula LV-KGR. Entre los datos obtenidos figuran parámetros técnicos del vuelo, la trayectoria de la aeronave y las voces y comunicaciones registradas dentro de la cabina.

Con esta nueva etapa de peritajes, los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro aéreo que conmocionó a San Juan.

La tragedia ocurrió el 29 de julio y dejó como saldo siete víctimas fatales: Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

La inspección en el lugar del impacto forma parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las causas del accidente.

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