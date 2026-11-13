Conocer el significado de las alertas meteorológicas es una herramienta fundamental para anticiparse a situaciones de riesgo y proteger a la población. Por eso, en el marco de COPRE, Protección Civil, desarrolla acciones de información y concientización para que los sanjuaninos sepan cómo interpretar los distintos niveles de alerta y qué medidas adoptar en cada caso.
Alertas meteorológicas: cómo actuar ante cada nivel de riesgo
Protección Civil informó sobre las alertas amarilla, naranja y roja; sus alcances y qué medidas tomar ante posibles fenómenos meteorológicos.