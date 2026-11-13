Modifican el recorridos de otras seis líneas de RedTulum

En la zona central y sus alrededores, también se evaluaron las características de las calles y la cantidad de líneas previstas. El objetivo fue determinar las vías más adecuadas para el desplazamiento de los colectivos.

Los nuevos recorridos

Las modificaciones parciales previstas para cada línea son las siguientes:

- Línea 4

Av. Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España, Av. Libertador, Av. Rawson y recorrido habitual.

Ruta Nacional N°40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza, Oro y recorrido habitual.

- Línea 402

Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo, Tambor de Tacuarí, Nueva Argentina, Díaz y recorrido habitual.

- Línea 403

Terminal de Ómnibus de San Juan, Avellaneda, Gral. Paz, Estados Unidos, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Salta, Neuquén, Díaz Vélez, Patagonia, Maradona, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Díaz, Centenario, Cipolletti, Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Bonduel, Rivadavia, Cipolletti, 25 de Mayo, Colón, Corrientes, Maradona, Hipólito Irigoyen, Salta, 25 de Mayo, Mendoza, Av. Libertador, Aberastain, Mitre, Avellaneda y Terminal de Ómnibus de San Juan.

- Línea 404

Terminal de Ómnibus de San Juan, Avellaneda, Gral. Paz, Estados Unidos, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Gral. Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Irigoyen, Maradona, Corrientes, Colón, 25 de Mayo, Cipolletti, Rivadavia, Bonduel, Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Cipolletti, Centenario, Díaz, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Maradona, Patagonia, Díaz Vélez, Neuquén, Salta, Cortínez, España, Av. Libertador, Aberastain, Mitre, Avellaneda y Terminal de Ómnibus de San Juan.

- Línea 406

Av. Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, Tucumán, Av. Libertador, Av. Rawson, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Gral. Acha, Cereceto, Tucumán, Av. Benavídez y recorrido habitual.

- Línea 460

Av. Libertador, Pueyrredón, Avellaneda, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador y recorrido habitual.