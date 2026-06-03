Lo que comenzó como una investigación por el robo de un arma reglamentaria de un patrullero en Rawson derivó en una situación aún más preocupante para la Policía de San Juan. Mientras la Justicia trabaja para determinar qué ocurrió con una escopeta Remington 870 Tactical desaparecida de una movilidad oficial, en las últimas horas trascendió que otra arma de similares características también falta en una dependencia policial de 25 de Mayo.
Tras el robo en Rawson, detectaron la desaparición de otra escopeta en 25 de Mayo
Mientras la Justicia intenta esclarecer el robo de una escopeta de un patrullero en Rawson, surgió un nuevo caso en 25 de Mayo. Otra arma oficial desapareció y aún no saben si fue robada o extraviada.