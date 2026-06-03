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Tras el robo en Rawson, detectaron la desaparición de otra escopeta en 25 de Mayo

Mientras la Justicia intenta esclarecer el robo de una escopeta de un patrullero en Rawson, surgió un nuevo caso en 25 de Mayo. Otra arma oficial desapareció y aún no saben si fue robada o extraviada.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de un arma reglamentaria de un patrullero en Rawson derivó en una situación aún más preocupante para la Policía de San Juan. Mientras la Justicia trabaja para determinar qué ocurrió con una escopeta Remington 870 Tactical desaparecida de una movilidad oficial, en las últimas horas trascendió que otra arma de similares características también falta en una dependencia policial de 25 de Mayo.

El nuevo caso fue denunciado por las autoridades de la Comisaría 10ª de Villa Santa Rosa y ya es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Andrés Ghilardi. Sin embargo, a diferencia del episodio ocurrido en Rawson, aquí todavía no existe certeza sobre lo sucedido.

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Según fuentes vinculadas a la investigación, la dependencia policial atraviesa un proceso de refacciones edilicias que obligó a trasladar mobiliario, documentación y equipamiento. En medio de esos movimientos internos, los efectivos advirtieron la ausencia de una escopeta tipo Ithaca.

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La principal incógnita es determinar si el arma fue extraviada durante la mudanza o si, en realidad, alguien la sustrajo y el faltante pasó inadvertido durante un tiempo. Por esa razón, los investigadores solicitaron informes internos y prevén analizar registros de cámaras de seguridad, además de tomar declaraciones al personal de la dependencia para reconstruir los movimientos realizados durante las últimas semanas.

El caso se suma al escándalo generado por la desaparición de una escopeta Remington 870 Tactical perteneciente a la Subcomisaría Barrio Buenaventura Luna, en Rawson.

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Ese hecho fue denunciado el lunes por la noche luego de que los propios policías que tenían a cargo el patrullero detectaran que el arma ya no estaba en el asiento trasero del móvil. Lo llamativo es que ninguno de los uniformados pudo precisar en qué momento desapareció.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el patrullero había realizado un traslado hasta el Instituto Nazario Benavídez, en Zonda, y posteriormente regresó a la dependencia policial. Recién cerca de las 22 advirtieron que la escopeta faltaba.

A partir de allí surgieron dos hipótesis. La primera apunta a que el robo pudo haberse producido durante la estadía del móvil en Zonda. La segunda sostiene que el arma pudo haber sido sustraída cuando el vehículo ya se encontraba estacionado frente a la subcomisaría.

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