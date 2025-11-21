Sin rastro del sanjuanino en La Serena: la búsqueda se amplía a otras zonas

Desde entonces, la Armada chilena, bomberos, equipos COSAR, salvavidas y personal especializado trabajan en un operativo que se ha vuelto extremadamente complejo debido a la particular geografía submarina de la bahía de Coquimbo. En este sector, conocido por sus impredecibles corrientes de retorno y profundos “pozones”, los rescatistas deben adaptar sus estrategias a las variaciones del mar, las mareas y los cambios repentinos en la fuerza del oleaje.

Autoridades marítimas explican que la zona donde el adolescente desapareció funciona como un “punto concéntrico”, donde las corrientes se bifurcan hacia el norte y el sur entre Punta Teatinos y Punta Tortuga, obligando a desplegar recursos tanto en superficie como bajo el agua. La presencia de al menos ocho pozones identificados —a unos 250 metros de la orilla— dificulta aún más el rastreo. Por ello, se utiliza un ROV submarino para inspeccionar áreas donde los buzos no pueden permanecer debido a la fuerza de las corrientes.