La búsqueda del adolescente sanjuanino Alejandro Cabrera Iturriaga atraviesa su cuarto día sin resultados concretos. El joven de 17 años desapareció el lunes en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, luego de que una fuerte corriente lo arrastrara mar adentro mientras se bañaba junto a otros cuatro menores, quienes lograron ser rescatados con vida gracias a la rápida intervención de un ciclista que no dudó en lanzarse al agua.
Sin rastro del sanjuanino en La Serena: la búsqueda se amplía a otras zonas
Alejandro Cabrera, de 17 años, continúa desaparecido tras ser arrastrado por una corriente en playa Cuatro Esquinas. Equipos especializados recorren sectores de alta complejidad marcados por pozones.