Ya tiene fecha: Ingeniería realizará la Noche de Puertas Abiertas

Por tercer año consecutivo, la facultad abrirá todos sus espacios a la comunidad para compartir su historia, sus proyectos académicos y el trabajo que realizan estudiantes, docentes e investigadores. La propuesta está pensada para todas las edades y busca acercar la Ingeniería desde una experiencia participativa, dinámica y recreativa.

Durante el evento, las y los asistentes podrán recorrer exposiciones de estudiantes, disfrutar de obras de teatro, escuchar bandas de música en vivo en la Plaza Central y participar de diferentes actividades en los espacios abiertos y pasajes internos del predio. También habrá juegos y recreación, una feria de artesanos y emprendedores, y stands de distintas unidades académicas y empresas vinculadas al sector.