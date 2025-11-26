La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan confirmó la realización de una nueva edición de la Noche de Puertas Abiertas, el evento que cada año convoca a cientos de familias para recorrer, conocer y disfrutar de las actividades de la institución. La edición 2025 se llevará a cabo el 27 de noviembre, de 19:00 a 23:00, en la sede de Av. Libertador Oeste 1109. La entrada será libre y gratuita.
Ya tiene fecha: Ingeniería realizará la Noche de Puertas Abiertas
El próximo 27 de noviembre, la Facultad de Ingeniería abrirá sus espacios para mostrar su historia y actividades en una jornada con muestras, música, teatro, juegos y feria para toda la familia.