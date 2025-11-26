"
Ya tiene fecha: Ingeniería realizará la Noche de Puertas Abiertas

El próximo 27 de noviembre, la Facultad de Ingeniería abrirá sus espacios para mostrar su historia y actividades en una jornada con muestras, música, teatro, juegos y feria para toda la familia.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan confirmó la realización de una nueva edición de la Noche de Puertas Abiertas, el evento que cada año convoca a cientos de familias para recorrer, conocer y disfrutar de las actividades de la institución. La edición 2025 se llevará a cabo el 27 de noviembre, de 19:00 a 23:00, en la sede de Av. Libertador Oeste 1109. La entrada será libre y gratuita.

Por tercer año consecutivo, la facultad abrirá todos sus espacios a la comunidad para compartir su historia, sus proyectos académicos y el trabajo que realizan estudiantes, docentes e investigadores. La propuesta está pensada para todas las edades y busca acercar la Ingeniería desde una experiencia participativa, dinámica y recreativa.

Durante el evento, las y los asistentes podrán recorrer exposiciones de estudiantes, disfrutar de obras de teatro, escuchar bandas de música en vivo en la Plaza Central y participar de diferentes actividades en los espacios abiertos y pasajes internos del predio. También habrá juegos y recreación, una feria de artesanos y emprendedores, y stands de distintas unidades académicas y empresas vinculadas al sector.

Además, la jornada contará con Patio de Comidas, propuestas artísticas, sorteos y premios para el público.

