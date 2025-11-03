Un grupo de turistas provocó daños en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, al realizar maniobras con vehículos en una zona protegida, generando marcas y levantando polvo en el terreno. Entre los involucrados se encuentra un empresario de San Luis, quien aseguró que “la zona daba para hacer piruetas”.
Uno de los turistas que dañó la Pampa del Leoncito es empresario de San Luis
Un grupo de 16 vehículos realizó maniobras en la zona protegida de Calingasta. La Justicia Federal intervendría y se esperan una sanción ejemplificadora.