Uno de los turistas que dañó la Pampa del Leoncito es empresario de San Luis

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre por la mañana. Al llegar al lugar, Sebastián Carbajal, intendente de Calingasta, constató el deterioro y recorrió los complejos junto al comisario local. Según explicó, se observaba un polvillo levantado, lo que indicaba que las maniobras se habían realizado recientemente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

Gracias a los trabajos de prevención y control, se logró identificar 16 vehículos en la intersección de las rutas 149 y 400, en dirección a Las Hornillas, con dos ocupantes cada uno, entre hombres y mujeres de distintas edades provenientes de Tucumán, Córdoba y San Luis. Entre ellos estaba el guía Fabián Flores, de Villa General Belgrano, quien manifestó tener 20 años de trayectoria. Por su parte, Matías Vacotto, de Villa Mercedes, calificó la acción como “una locura” y admitió que solo la naturaleza podrá reparar el daño.