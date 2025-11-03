"
Uno de los turistas que dañó la Pampa del Leoncito es empresario de San Luis

Un grupo de 16 vehículos realizó maniobras en la zona protegida de Calingasta. La Justicia Federal intervendría y se esperan una sanción ejemplificadora.

Un grupo de turistas provocó daños en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, al realizar maniobras con vehículos en una zona protegida, generando marcas y levantando polvo en el terreno. Entre los involucrados se encuentra un empresario de San Luis, quien aseguró que “la zona daba para hacer piruetas”.

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre por la mañana. Al llegar al lugar, Sebastián Carbajal, intendente de Calingasta, constató el deterioro y recorrió los complejos junto al comisario local. Según explicó, se observaba un polvillo levantado, lo que indicaba que las maniobras se habían realizado recientemente.

Gracias a los trabajos de prevención y control, se logró identificar 16 vehículos en la intersección de las rutas 149 y 400, en dirección a Las Hornillas, con dos ocupantes cada uno, entre hombres y mujeres de distintas edades provenientes de Tucumán, Córdoba y San Luis. Entre ellos estaba el guía Fabián Flores, de Villa General Belgrano, quien manifestó tener 20 años de trayectoria. Por su parte, Matías Vacotto, de Villa Mercedes, calificó la acción como “una locura” y admitió que solo la naturaleza podrá reparar el daño.

Carbajal expresó su indignación y aseguró que esperan “una sanción ejemplificadora” por los daños a este espacio natural. La denuncia fue registrada como N.º 32 por el fiscal Ignacio Achem y será remitida a la Justicia Federal para su tratamiento correspondiente.

