La IA llega al Poder Judicial sanjuanino

La Sala Tercera de Superintendencia, dispuso la puesta en funcionamiento de la plataforma “JusticIA”, una herramienta de inteligencia artificial destinada a fortalecer y agilizar la labor administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial provincial.

La Corte de Justicia de San Juan, a través de la Sala Tercera de Superintendencia, dispuso la puesta en funcionamiento de la plataforma “JusticIA”, una herramienta de inteligencia artificial destinada a fortalecer y agilizar la labor administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial provincial.

La medida fue establecida mediante el Acuerdo de Superintendencia Nº 88/2025, suscripto por la presidenta de la Corte, Dra. Adriana García Nieto, y los ministros Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Marcelo Jorge Lima. Según lo dispuesto, la implementación comenzará a partir del 3 de noviembre de 2025, con acceso disponible a través del sitio web institucional del Poder Judicial de San Juan: www.jussanjuan.gov.ar (Acceso a Sistemas de uso Interno).

El acuerdo establece el “despliegue e implementación de la plataforma en el sistema informático institucional”, concebida como una herramienta de asistencia tecnológica que incorporará de manera progresiva nuevas funcionalidades, de acuerdo con el proceso de validación autorizado.

La decisión se enmarca en lo previsto por el Acuerdo General Nº 102/2024, que regula el uso y acceso de servicios de inteligencia artificial en el ámbito judicial sanjuanino. En esta primera etapa, JusticIA estará disponible para el personal previamente capacitado, que podrá ingresar utilizando el mismo usuario y contraseña del sistema informático general. De forma gradual, la plataforma se habilitará para todas las personas que se desempeñan en los distintos fueros y áreas del Poder Judicial.

Asimismo, el Acuerdo dispone que la Escuela Judicial lleve adelante capacitaciones obligatorias en inteligencia artificial, cuyos registros se incorporarán en los legajos personales de cada agente.

Entre sus principales funcionalidades, “JusticIA” permite la anonimización de datos sensibles, la transcripción automática de audios y videos, la asistencia para el resumen y análisis documental, la traducción de textos jurídicos a lenguaje claro, y la asistencia en redacción jurídica y orientación normativa, entre otras herramientas.

Con esta implementación, la Corte de Justicia de San Juan avanza en un proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, orientado a mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad del servicio de justicia mediante el uso responsable de la inteligencia artificial.

