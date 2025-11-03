La IA llega al Poder Judicial sanjuanino

La decisión se enmarca en lo previsto por el Acuerdo General Nº 102/2024, que regula el uso y acceso de servicios de inteligencia artificial en el ámbito judicial sanjuanino. En esta primera etapa, JusticIA estará disponible para el personal previamente capacitado, que podrá ingresar utilizando el mismo usuario y contraseña del sistema informático general. De forma gradual, la plataforma se habilitará para todas las personas que se desempeñan en los distintos fueros y áreas del Poder Judicial.

Asimismo, el Acuerdo dispone que la Escuela Judicial lleve adelante capacitaciones obligatorias en inteligencia artificial, cuyos registros se incorporarán en los legajos personales de cada agente.

Entre sus principales funcionalidades, “JusticIA” permite la anonimización de datos sensibles, la transcripción automática de audios y videos, la asistencia para el resumen y análisis documental, la traducción de textos jurídicos a lenguaje claro, y la asistencia en redacción jurídica y orientación normativa, entre otras herramientas.

Con esta implementación, la Corte de Justicia de San Juan avanza en un proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, orientado a mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad del servicio de justicia mediante el uso responsable de la inteligencia artificial.