La designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior generó una ola de reacciones entre los gobernadores afines al Gobierno de Javier Milei, que salieron a respaldar al flamante funcionario y a marcar la necesidad de fortalecer el diálogo entre la Nación y las provincias.
Orrego y otros gobernadores celebraron la llegada de Santilli al Ministerio del Interior
Tras la designación, referentes de varias provincias afines al Gobierno felicitaron al “Colo” y destacaron la oportunidad de impulsar reformas con consenso federal.