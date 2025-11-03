Orrego y otros gobernadores celebraron la llegada de Santilli al Ministerio del Interior

Desde Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la noticia y remarcó: “Felicitaciones, querido Diego Santilli, por tu designación como ministro del Interior. Para mí, como gobernador, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos”.

Por su parte, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, expresó en sus redes: “Mis mejores deseos para Diego Santilli en esta nueva etapa como ministro del Interior. En este momento histórico, tenemos la oportunidad de impulsar reformas que mejoren la vida de la gente. Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”.