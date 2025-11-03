"
Orrego y otros gobernadores celebraron la llegada de Santilli al Ministerio del Interior

Tras la designación, referentes de varias provincias afines al Gobierno felicitaron al “Colo” y destacaron la oportunidad de impulsar reformas con consenso federal.

La designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior generó una ola de reacciones entre los gobernadores afines al Gobierno de Javier Milei, que salieron a respaldar al flamante funcionario y a marcar la necesidad de fortalecer el diálogo entre la Nación y las provincias.

Desde Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la noticia y remarcó: “Felicitaciones, querido Diego Santilli, por tu designación como ministro del Interior. Para mí, como gobernador, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos”.

Por su parte, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, expresó en sus redes: “Mis mejores deseos para Diego Santilli en esta nueva etapa como ministro del Interior. En este momento histórico, tenemos la oportunidad de impulsar reformas que mejoren la vida de la gente. Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”.

Desde el sur, Nacho Torres (Chubut) también se sumó a los saludos: “Felicitaciones Diego Santilli!!! Te deseo éxitos en lo que se viene, te vamos a acompañar en este nuevo desafío!!!”.

En la misma línea, Gustavo Valdés publicó: “Desde Corrientes, mis felicitaciones a Diego Santilli por su designación como Ministro del Interior. Espero que, desde ese lugar, podamos profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer”.

