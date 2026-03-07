"
Alerta máxima en las rutas: advierten por tormentas intensas y bajadas de creciente

Ante el pronóstico de lluvias severas para este sábado, todos los organismos de seguridad se encuentran en estado de alerta coordinada.

Vialidad Nacional, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, Bomberos Voluntarios y Protección Civil, emitió un comunicado urgente ante la previsión de tormentas y lluvias intensas en diversos sectores de la provincia. Las autoridades advirtieron que estas condiciones climáticas podrían derivar en el anegamiento de badenes, bajadas de creciente e interrupciones repentinas en los tramos de ruta.

Estado de las rutas nacionales

Debido a la inestabilidad y a daños previos, el panorama de transitabilidad en la provincia presenta las siguientes particularidades:

  • Ruta Nacional 153 (Zona de Pedernal): Se registran socavones profundos que afectan hasta media calzada. El sector está señalizado, pero se pide circular con máxima precaución y evitar el tránsito nocturno.

  • Ruta Nacional 141 (San Juan / Chepes): Se mantiene el corte preventivo diario de 19:00 a 07:00 horas.

  • Ruta Nacional 40 (Huaco / Límite con La Rioja): Transitable con precaución, especialmente en la zona de badenes que podría verse afectada por las lluvias de esta tarde.

  • Rutas 40 (Sur y Norte), 150 (Jáchal/Rodeo) y 150 (Huaco/Ischigualasto): Todas operativas pero con pedido de máxima precaución.

  • Rutas 149 (Iglesia y Calingasta) y Ruta 20 (Caucete/El Encón): Se encuentran transitables al momento del informe.

Operativo de emergencia coordinado

Todos los organismos de seguridad, incluyendo Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Defensa Civil y las Direcciones de Vialidad (Provincial y Nacional), se encuentran en estado de alerta y coordinados para intervenir ante cualquier emergencia.

La recomendación oficial para los conductores es mantenerse informados por canales oficiales y, fundamentalmente, no intentar cruzar en caso de encontrarse con crecientes o acumulación de agua. En tales situaciones, se debe detener la marcha en un lugar seguro y esperar las indicaciones de las autoridades pertinentes.

Vialidad Nacional recordó que la responsabilidad y la prudencia son claves ante la vigencia del alerta meteorológico para evitar siniestros en los corredores nacionales de San Juan.

