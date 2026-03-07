Alerta máxima en las rutas: advierten por tormentas intensas y bajadas de creciente

Ruta Nacional 153 (Zona de Pedernal): Se registran socavones profundos que afectan hasta media calzada. El sector está señalizado, pero se pide circular con máxima precaución y evitar el tránsito nocturno.

Ruta Nacional 141 (San Juan / Chepes): Se mantiene el corte preventivo diario de 19:00 a 07:00 horas.

Ruta Nacional 40 (Huaco / Límite con La Rioja): Transitable con precaución, especialmente en la zona de badenes que podría verse afectada por las lluvias de esta tarde.

Rutas 40 (Sur y Norte), 150 (Jáchal/Rodeo) y 150 (Huaco/Ischigualasto): Todas operativas pero con pedido de máxima precaución .

Rutas 149 (Iglesia y Calingasta) y Ruta 20 (Caucete/El Encón): Se encuentran transitables al momento del informe.

Operativo de emergencia coordinado

Todos los organismos de seguridad, incluyendo Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Defensa Civil y las Direcciones de Vialidad (Provincial y Nacional), se encuentran en estado de alerta y coordinados para intervenir ante cualquier emergencia.

La recomendación oficial para los conductores es mantenerse informados por canales oficiales y, fundamentalmente, no intentar cruzar en caso de encontrarse con crecientes o acumulación de agua. En tales situaciones, se debe detener la marcha en un lugar seguro y esperar las indicaciones de las autoridades pertinentes.

Vialidad Nacional recordó que la responsabilidad y la prudencia son claves ante la vigencia del alerta meteorológico para evitar siniestros en los corredores nacionales de San Juan.