Viernes cálido e inestable: alerta de tormentas aisladas

Durante el día se espera cielo algo nublado y la posibilidad de tormentas aisladas en diferentes sectores de la provincia, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.

El informe meteorológico extendido indica que las condiciones inestables continuarán al menos hasta el sábado. Para esa jornada se prevé un escenario similar, con presencia de tormentas y chaparrones a lo largo del día.

Ante este panorama, se aconseja tomar precauciones al realizar actividades al aire libre y seguir los reportes oficiales ante posibles cambios en el tiempo.