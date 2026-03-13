Viernes cálido e inestable: alerta de tormentas aisladas
Este viernes, la máxima llegaría a los 30°C, acompañado de una brisa del sector Norte. Hay probabilidades de tormentas aisladas hasta el sábado en la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una jornada cálida e inestable en la provincia de San Juan, con probabilidad de tormentas aisladas durante el día.
Según el pronóstico oficial, la temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 18 °C. El viento soplará con una leve brisa del sector norte y la humedad podría llegar hasta el 80 %, generando un ambiente pesado en distintos momentos de la jornada.
Durante el día se espera cielo algo nublado y la posibilidad de tormentas aisladas en diferentes sectores de la provincia, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.
El informe meteorológico extendido indica que las condiciones inestables continuarán al menos hasta el sábado. Para esa jornada se prevé un escenario similar, con presencia de tormentas y chaparrones a lo largo del día.
Ante este panorama, se aconseja tomar precauciones al realizar actividades al aire libre y seguir los reportes oficiales ante posibles cambios en el tiempo.