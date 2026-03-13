"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > cheques

Denuncian presunta estafa millonaria con cheques robados

Los damnificados indicaron que habían detectado el faltante de algunos cheques de la empresa, lo que reforzó la sospecha de que podrían haber sido robados y posteriormente utilizados en maniobras fraudulentas.

Una familia del departamento Caucete denunció haber sido víctima de una presunta estafa millonaria luego de que desconocidos utilizaran cheques pertenecientes a su empresa de construcción para realizar compras por más de 50 millones de pesos.

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando tres hombres oriundos de Mendoza se presentaron en el negocio de la familia Núñez para reclamar el pago de una supuesta deuda generada mediante la utilización de esos cheques.

Según relataron los damnificados, los sujetos llegaron al lugar con una actitud intimidante y aseguraron que la deuda correspondía a una compra de mercadería realizada en un comercio cárnico de la provincia de Mendoza. De acuerdo con su versión, la operación habría sido abonada con cheques emitidos a nombre de la empresa caucetera.

Te puede interesar...

Ante la gravedad de la situación, el lunes se concretó una reunión entre la familia afectada, los cobradores y un abogado con el objetivo de aclarar lo ocurrido.

Durante ese encuentro, los Núñez explicaron que su empresa utiliza cheques únicamente para la compra de materiales de construcción y que nunca realizan operaciones comerciales por montos tan elevados ni en ese tipo de rubros.

Además, revelaron que tiempo atrás habían detectado el faltante de algunos cheques de la empresa, lo que reforzó la sospecha de que podrían haber sido robados y posteriormente utilizados en maniobras fraudulentas.

Tras escuchar la explicación, los cobradores decidieron revisar las cámaras de seguridad del comercio donde supuestamente se había concretado la compra. Según trascendió, las imágenes confirmaron que las personas que utilizaron los cheques no eran los dueños de la empresa, por lo que finalmente desistieron del reclamo y se retiraron del lugar.

A pesar de esto, la familia expresó su preocupación y temor ante la posibilidad de que existan más cheques sustraídos que puedan ser utilizados para cometer nuevas estafas.

Por ese motivo, decidieron radicar la denuncia en la Comisaría 9ª de Caucete. La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora intenta determinar quiénes están detrás de la maniobra fraudulenta.

Temas

Te puede interesar