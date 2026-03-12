Paritaria docente: dos opciones de aumento y la negociación sigue el lunes

Ambas alternativas arrancan igual: un aumento del 5% en el valor índice para marzo, con base en el índice de diciembre de 2025, más 6 puntos en el código A01 del nomenclador docente para el mismo mes. La diferencia entre una y otra está en los detalles de los meses siguientes y en cómo se distribuyen los incrementos en el código E60.

La primera opción incluye un bono de 120 mil pesos para marzo, pagadero el 15 de abril, y suma 6 puntos al código E60 en ese mes. Luego propone un 2% adicional en mayo y un 3% más en junio, con una cláusula de revisión a fin de ese mes atada a la evolución de la economía y la situación fiscal provincial.