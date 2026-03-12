El Gobierno y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET se reunieron este jueves en una nueva mesa paritaria que estuvo encabezada por los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. El Ejecutivo presentó una propuesta salarial superadora con dos opciones de incremento escalonado para el período marzo-junio de 2026.
Paritaria docente: dos opciones de aumento y la negociación sigue el lunes
