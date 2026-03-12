"
Paritaria docente: dos opciones de aumento y la negociación sigue el lunes

El Ejecutivo provincial presentó este jueves dos alternativas de incremento salarial escalonado para el período marzo-junio. La negociación continuará el lunes 16 a las 14 horas.

El Gobierno y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET se reunieron este jueves en una nueva mesa paritaria que estuvo encabezada por los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. El Ejecutivo presentó una propuesta salarial superadora con dos opciones de incremento escalonado para el período marzo-junio de 2026.

Ambas alternativas arrancan igual: un aumento del 5% en el valor índice para marzo, con base en el índice de diciembre de 2025, más 6 puntos en el código A01 del nomenclador docente para el mismo mes. La diferencia entre una y otra está en los detalles de los meses siguientes y en cómo se distribuyen los incrementos en el código E60.

La primera opción incluye un bono de 120 mil pesos para marzo, pagadero el 15 de abril, y suma 6 puntos al código E60 en ese mes. Luego propone un 2% adicional en mayo y un 3% más en junio, con una cláusula de revisión a fin de ese mes atada a la evolución de la economía y la situación fiscal provincial.

La segunda opción no contempla ese bono, pero distribuye los 5 puntos del código E60 entre marzo y abril —5 en cada mes— antes de continuar con los mismos porcentajes de mayo y junio, también con cláusula de revisión.

Además, el Gobierno propuso comenzar a trabajar en el segundo semestre sobre los radios docentes 4, 5, 6 y 7, y evaluar particularmente la situación de las zonas de Hatchell y Caucete.

De la reunión también participó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades ministeriales. Los gremios analizarán la propuesta y la negociación se retomará el próximo lunes 16 de marzo a las 14 horas.

