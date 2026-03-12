En el marco de una misión oficial para posicionar a la provincia y al país como destinos de capitales internacionales, el gobernador Marcelo Orrego asistió en la ciudad de Nueva York al evento de cierre de la Argentina Week 2026. La actividad tuvo lugar en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Orrego busca inversiones en Nueva York y proyecta el potencial de San Juan
El gobernador de San Juan participó del evento organizado por AmCham en las oficinas de Microsoft.