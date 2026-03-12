Orrego busca inversiones en Nueva York y proyecta el potencial de San Juan

Asimismo, se otorgaron menciones especiales a compañías que han manifestado su compromiso con la inversión productiva bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre las firmas reconocidas figuran actores con intereses directos en el sector extractivo y energético, tales como Andes Corporación Minera, Minas Argentinas, Rincón Mining, e YPF Luz, entre otras.

Agenda en el Consulado

Tras el cierre de la Argentina Week, la agenda institucional de Orrego en los Estados Unidos continuará con una presentación clave en el Consulado Argentino en Nueva York. Allí, el mandatario sanjuanino, junto a sus pares de otras provincias, expondrá ante financistas y empresarios estadounidenses los proyectos estratégicos de San Juan, con el fin de atraer capitales que fortalezcan el desarrollo productivo local.

El objetivo de estas rondas de negocios es consolidar la relación bilateral y concretar el interés de los mercados internacionales en los recursos naturales y la capacidad tecnológica de la región.