Orrego busca inversiones en Nueva York y proyecta el potencial de San Juan

El gobernador de San Juan participó del evento organizado por AmCham en las oficinas de Microsoft.

En el marco de una misión oficial para posicionar a la provincia y al país como destinos de capitales internacionales, el gobernador Marcelo Orrego asistió en la ciudad de Nueva York al evento de cierre de la Argentina Week 2026. La actividad tuvo lugar en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El encuentro contó con la presencia de figuras clave del gabinete nacional, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además del embajador Alejandro Oxenford. Ante un auditorio de más de 270 asistentes, se promovieron oportunidades en sectores donde San Juan tiene un rol protagónico, especialmente en minería e infraestructura.

Reconocimiento al sector empresarial

Durante la jornada, AmCham hizo entrega de las distinciones al Empresario del Año 2025. El reconocimiento recayó en Miguel Galuccio (Vista Energy) como empresario argentino destacado, y en Mark Nelson (Chevron Corporation) como empresario estadounidense del año.

Asimismo, se otorgaron menciones especiales a compañías que han manifestado su compromiso con la inversión productiva bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre las firmas reconocidas figuran actores con intereses directos en el sector extractivo y energético, tales como Andes Corporación Minera, Minas Argentinas, Rincón Mining, e YPF Luz, entre otras.

Agenda en el Consulado

Tras el cierre de la Argentina Week, la agenda institucional de Orrego en los Estados Unidos continuará con una presentación clave en el Consulado Argentino en Nueva York. Allí, el mandatario sanjuanino, junto a sus pares de otras provincias, expondrá ante financistas y empresarios estadounidenses los proyectos estratégicos de San Juan, con el fin de atraer capitales que fortalezcan el desarrollo productivo local.

El objetivo de estas rondas de negocios es consolidar la relación bilateral y concretar el interés de los mercados internacionales en los recursos naturales y la capacidad tecnológica de la región.

