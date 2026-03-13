La primera carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a los Mercedes en la primera fila: George Russell fue el más veloz en la clasificación del Gran Premio de China con una vuelta de 1:31.520, seguido por su compañero Andre Kimi Antonelli. La segunda fila de la grilla tendrá a Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al mando de la Ferrari.
Colapinto clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1
El argentino finalizó lejos de su compañero de escudería que clasificó séptimo. "Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, analizó el argentino.