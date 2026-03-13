Milei viaja a España para participar del Foro Económico de Madrid

Uno de esos cónclaves será con Santiago Abascal, líder del partido de derecha VOX, para reforzar la alianza política que mantienen desde hace años.

Ya compartieron distintos eventos desde que el economista saltó a la arena política y el Presidente confía en que el Diputado en las Cortes Generales por Madrid será el reemplazante de Pedro Sánchez.

Habrá otra reunión de relevancia para el líder del Poder Ejecutivo: con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca.

Tal es la admiración que tiene por el español que el 27de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo.

El plato fuerte está concentrado en el discurso que ofrecerá frente a empresarios en el Foro, algo que se producirá el sábado a las 16 en horario argentino.

Para esa actividad, el Presidente tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar.

En ese aspecto, no faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a las sociedades.

Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE.

La relación diplomática sigue marcada por la tensión, y Milei ha optado nuevamente por un recorrido de carácter "privado-institucional", moviéndose en el ecosistema de empresarios, economistas liberales y la cúpula de VOX.

Milei pasó por Miami, Nueva York y Valparaíso antes de tocar suelo argentino por unas pocas horas para recibir el dato de inflación de febrero (2,9%) y volver a subir al avión presidencial.

El domingo a las 9:00 volverá a la Ciudad de Buenos Aires. En el medio de su itinerario, el viaje de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, con su mujer en la comitiva presidencial desató una serie de especulaciones que el oficialismo está tratando de apagar intentando no tener costos políticos.

El día a día de Milei en España

La agenda de Javier Milei en territorio español tiene casilleros completos a excepción del día de su llegada. El jefe de Estado partía hacia Madrid a las 23:00 de este jueves y arribará este viernes a las 13:30 hora argentina.

El sábado comenzará la acción para el economista. Porque se reunirá a las 10:00 en horario nacional se reunirá con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal, con quien no solo mantiene una afinidad ideológica sino también personal. Ambos dirigentes compartieron eventos en el pasado, inclusive.

Una hora más tarde, el Presidente estrechará la mano y mantendrá un cónclave con el economista Jesús Huerta de Soto. Se trata de uno de los economistas más admirados por Milei.

A las 16:15, disertará en el “Madrid Economic Forum 2026”. Su exposición tendrá los ejes clásicos del jefe de Estado, con un repaso de la gestión, los cambios que logró plasmar desde que arribó a la Casa Rosada y las reformas pendientes. Lógicamente, también habrá menciones a la batalla cultural que encarna.

A las 17:15, recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus.

A las 19:00 la travesía en su recta final porque en ese horario parte el vuelo de regreso a la Argentina, que llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 9:00.