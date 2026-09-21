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Más de 2.600 reclamos por cortes de luz tras el temporal

El organismo informó que todavía hay 604 casos en tratamiento. Piden denunciar en caso de no tener servicio.

El temporal de viento que afectó a San Juan durante el domingo 20 y el lunes 21 de septiembre generó un fuerte impacto en el servicio eléctrico. Según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se registraron 2.684 reclamos de usuarios, de los cuales 1.940 fueron recibidos durante el domingo y otros 604 permanecían en tratamiento este lunes a las 9:30.

Durante la contingencia, el organismo registró un máximo de 18.060 suministros sin servicio, alcanzado el domingo a las 22:53. Además, se contabilizaron 158 contingencias y hubo 8 departamentos con suministros afectados.

Ante este escenario, el EPRE recordó que las distribuidoras concesionarias del servicio público de electricidad, Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A., tienen la obligación de restituir el suministro dentro de los tiempos máximos establecidos en sus contratos de concesión.

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El organismo también señaló que, si se comprueban incumplimientos en esos plazos, se aplicarán las multas correspondientes. Esas sanciones, según explicó el EPRE, se acreditan en su totalidad como bonificaciones directas en las facturas de las personas usuarias afectadas.

Además, quienes hayan sufrido daños en instalaciones o artefactos eléctricos como consecuencia de las contingencias pueden iniciar un reclamo de resarcimiento directo. El EPRE informó que audita la resolución de estos trámites para verificar que sean cumplidos.

El pedido del organismo es que los usuarios que todavía continúen sin electricidad, tengan alteraciones en el suministro o detecten situaciones de peligro, como cables cortados, postes caídos o ramas sobre las líneas, realicen la denuncia de manera inmediata.

Para comunicarse con las distribuidoras, los números de emergencia son 0-800-666-3637 para Naturgy San Juan y 496-1784 para D.E.C.S.A.

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