El temporal de viento que afectó a San Juan durante el domingo 20 y el lunes 21 de septiembre generó un fuerte impacto en el servicio eléctrico. Según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se registraron 2.684 reclamos de usuarios, de los cuales 1.940 fueron recibidos durante el domingo y otros 604 permanecían en tratamiento este lunes a las 9:30.
Más de 2.600 reclamos por cortes de luz tras el temporal
El organismo informó que todavía hay 604 casos en tratamiento. Piden denunciar en caso de no tener servicio.