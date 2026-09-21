Más de 2.600 reclamos por cortes de luz tras el temporal

El organismo también señaló que, si se comprueban incumplimientos en esos plazos, se aplicarán las multas correspondientes. Esas sanciones, según explicó el EPRE, se acreditan en su totalidad como bonificaciones directas en las facturas de las personas usuarias afectadas.

Además, quienes hayan sufrido daños en instalaciones o artefactos eléctricos como consecuencia de las contingencias pueden iniciar un reclamo de resarcimiento directo. El EPRE informó que audita la resolución de estos trámites para verificar que sean cumplidos.

El pedido del organismo es que los usuarios que todavía continúen sin electricidad, tengan alteraciones en el suministro o detecten situaciones de peligro, como cables cortados, postes caídos o ramas sobre las líneas, realicen la denuncia de manera inmediata.

Para comunicarse con las distribuidoras, los números de emergencia son 0-800-666-3637 para Naturgy San Juan y 496-1784 para D.E.C.S.A.