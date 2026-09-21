"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > controles

Realizarán controles y asistencia oftalmológica en Rawson

La atención será en el CAPS del Barrio Río Blanco, de 8 a 12 horas, este martes 22. Podrán acceder a los controles de especialistas y la medición de parámetros de corrección, personas de todas las edades, que no cuenten con cobertura de salud.

El próximo martes 22 de septiembre, el operativo de salud visual “Te veo bien” atenderá de 8 a 12 horas, en el Centro de Salud (CAPS) del Barrio Río Blanco, en Rawson. Los equipos oftalmológicos se ubicarán en esta dependencia sanitaria que se encuentra en calle Segundo Sombra, entre Devoto y Calvento, en las cercanías de San Miguel esquina Doctor Ortega.

La atención está destinada a personas, a partir de los 6 años, que no cuenten con cobertura social pero que necesiten realizar controles visuales y en caso de requerirlo, acceder a la posibilidad de tener anteojos con la corrección precisa para mejorar la visión tanto lejana como cercana. Para eso no sólo se hacen los controles básicos sino también las mediciones de parámetros y graduaciones para la confección posterior de los anteojos. Inclusive cada persona puede elegir el marco que más le guste, como parte de este programa.

Los únicos requisitos que deberán cumplimentar los interesados es asistir con el DNI original y una copia de este documento y también presentar Certificado de Negativa de ANSES.

Te puede interesar...

El programa de salud visual “Te veo bien” es una iniciativa de la Dirección de Asistencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano enfocada en el derecho que brinda igualdad en el acceso a la salud y se concreta con la asistencia de lentes para corregir patologías y así mejorar la calidad de vida.

Temas

Te puede interesar