Realizarán controles y asistencia oftalmológica en Rawson

La atención está destinada a personas, a partir de los 6 años, que no cuenten con cobertura social pero que necesiten realizar controles visuales y en caso de requerirlo, acceder a la posibilidad de tener anteojos con la corrección precisa para mejorar la visión tanto lejana como cercana. Para eso no sólo se hacen los controles básicos sino también las mediciones de parámetros y graduaciones para la confección posterior de los anteojos. Inclusive cada persona puede elegir el marco que más le guste, como parte de este programa.

Los únicos requisitos que deberán cumplimentar los interesados es asistir con el DNI original y una copia de este documento y también presentar Certificado de Negativa de ANSES.