El próximo martes 22 de septiembre, el operativo de salud visual “Te veo bien” atenderá de 8 a 12 horas, en el Centro de Salud (CAPS) del Barrio Río Blanco, en Rawson. Los equipos oftalmológicos se ubicarán en esta dependencia sanitaria que se encuentra en calle Segundo Sombra, entre Devoto y Calvento, en las cercanías de San Miguel esquina Doctor Ortega.
Realizarán controles y asistencia oftalmológica en Rawson
La atención será en el CAPS del Barrio Río Blanco, de 8 a 12 horas, este martes 22. Podrán acceder a los controles de especialistas y la medición de parámetros de corrección, personas de todas las edades, que no cuenten con cobertura de salud.