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Adenda 63: cómo pedir una asignación cuando el menor está a cargo de un abuelo

Abuelos y otros familiares que conviven con un menor y se ocupan de su cuidado pueden solicitar un cambio de titularidad para percibir la prestación. El trámite se realiza mediante la Adenda 63 y requiere acreditar la situación familiar.

Un jubilado que tiene a su cargo a un nieto u otro menor de edad puede solicitar que una asignación familiar sea depositada a su nombre, siempre que pueda demostrar que convive con el niño o adolescente y que es quien se ocupa efectivamente de su cuidado y manutención.

El mecanismo para realizar este cambio es la Adenda 63, que permite adecuar la titularidad de una prestación cuando la persona que figura como beneficiaria no es quien tiene al menor bajo su responsabilidad cotidiana.

La modificación no implica un cambio en el beneficio que corresponde al niño o adolescente. Lo que se modifica es quién queda habilitado para cobrar la prestación, de acuerdo con la persona que efectivamente tiene a cargo su cuidado.

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Quiénes pueden pedir el cambio

El trámite no está limitado a abuelos y abuelas. También pueden solicitarlo tíos, hermanos mayores de edad y otros referentes afectivos que puedan acreditar que tienen al menor a su cargo.

En determinadas situaciones, también puede ser gestionado por un progenitor que no figura como titular, especialmente cuando existen circunstancias vinculadas con violencia, abandono u otras situaciones que requieren la intervención de organismos de protección de la niñez.

Una vez aprobada la modificación, el nuevo titular comienza a percibir los importes correspondientes a la prestación. Para las asignaciones abonadas mediante el SUAF, el pago se realiza mensualmente, de acuerdo con la escala de ingresos vigente.

Qué documentación deben presentar

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI del solicitante y del menor, junto con la partida de nacimiento actualizada.

Además, se debe acreditar que existe una situación efectiva de convivencia y cuidado. Para eso pueden requerirse informes sociales y documentación escolar o médica, según las características de cada caso.

También puede solicitarse un informe técnico elaborado por organismos habilitados, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) o las dependencias provinciales que intervengan en la protección de niños y adolescentes.

Con la documentación reunida, se conforma el expediente y se remite a ANSES, que analiza la situación y determina si corresponde modificar la titularidad de la prestación.

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