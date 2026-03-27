Vicuña incorpora los primeros operarios de maquinaria pesada

El ingreso se da en la etapa previa al inicio de las tareas preparatorias en terreno y es resultado de un proceso de selección iniciado en octubre, orientado a identificar y formar talento local. Los operarios desempeñarán funciones como conducción de camiones de gran porte y participarán de un programa de formación que incluye entrenamiento en simuladores y capacitación técnica en sitio, con foco en estándares de seguridad.

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Este primer ingreso se enmarca en el enfoque del proyecto de priorizar la participación de mano de obra local desde las etapas iniciales. A medida que avancen las tareas preparatorias, se prevé continuar incorporando personal en función de las necesidades operativas.