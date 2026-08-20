El informe emitido a las 06:00 hs por Vialidad Nacional ratifica que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables. Pese a la habilitación general de los trazados, las autoridades solicitaron extrema prudencia a los automovilistas debido a las inclemencias invernales que afectan a diversos sectores durante las primeras horas del día.
Vialidad Nacional: todas las rutas de San Juan transitables con precaución
El Noveno Distrito de Vialidad Nacional confirmó que la totalidad de los corredores provinciales se encuentra habilitada para el tránsito.