Vialidad Nacional: todas las rutas de San Juan transitables con precaución

De acuerdo con el reporte oficial, durante la madrugada y la mañana se prevé la presencia de bancos de niebla aislados que irán disipándose progresivamente con el correr de la jornada, además del riesgo de formación de hielo sobre la calzada. Esta condición impacta prioritariamente en las rutas cordilleranas y del norte, afectando los tramos de la RN 149 en Calingasta e Iglesia, la RN 40 Norte (San Juan-Jáchal y Huaco-La Rioja) y la RN 150 hacia Rodeo e Ischigualasto.

Por su parte, sobre la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja persiste la recomendación de encender luces bajas y reducir la velocidad debido a la visibilidad acotada por niebla. En los accesos limítrofes como la RN 40 Sur (Mendoza) y la RN 20 (San Luis), así como en la Ruta 153 y la Avenida de Circunvalación (RN A014), se insta a mantener la distancia de seguridad. Equipos y personal de la institución se encuentran desplegados en la red realizando trabajos preventivos de inspección y mantenimiento.