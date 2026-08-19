El Noveno Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo informe sobre el estado de la red vial nacional en San Juan, confirmando que la totalidad de los corredores se encuentra transitable. No obstante, el organismo solicitó a los conductores circular con máxima precaución debido a las condiciones meteorológicas invernales de las primeras horas de la jornada.
Alerta en rutas: piden precaución por niebla y hielo en la calzada
Vialidad Nacional informó que todas las trazas de la provincia se encuentran habilitadas, aunque se solicita extrema atención durante las primeras horas del día.