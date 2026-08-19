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Alerta en rutas: piden precaución por niebla y hielo en la calzada

Vialidad Nacional informó que todas las trazas de la provincia se encuentran habilitadas, aunque se solicita extrema atención durante las primeras horas del día.

El Noveno Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo informe sobre el estado de la red vial nacional en San Juan, confirmando que la totalidad de los corredores se encuentra transitable. No obstante, el organismo solicitó a los conductores circular con máxima precaución debido a las condiciones meteorológicas invernales de las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el parte oficial, durante la madrugada y la mañana se registra la presencia de bancos de niebla aislados y la posibilidad de calzada congelada en sectores clave de la provincia. Estas contingencias afectan de manera directa a las rutas cordilleranas y del norte, como la RN 149 (Calingasta e Iglesia), la RN 40 Norte (de San Juan a Jáchal y de Huaco al límite con La Rioja) y la RN 150 (en las conexiones Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto). Se prevé que la niebla se disipe gradualmente con el correr de la mañana.

En tanto, para quienes viajen hacia La Rioja por la Ruta Nacional 141, se advierte sobre la presencia de bancos de niebla que reducen la visibilidad en la calzada. Por su parte, los accesos a Mendoza (RN 40 Sur) y San Luis (RN 20), así como la RN 153 y la Avenida de Circunvalación (RN A014), requieren mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad. Personal y equipos del organismo se encuentran desplegados en ruta realizando tareas de mantenimiento preventivo e inspección constante.

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