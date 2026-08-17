El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió su reporte oficial de las 06:00 de este lunes 17 de agosto sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia. Si bien todos los caminos permanecen transitables, el organismo solicitó circular con extrema precaución debido al impacto de las heladas y la presencia de bancos de niebla.
Rutas transitables con precaución: advierten por hielo en calzada hacia la cordillera
El 9° Distrito de Vialidad Nacional informó que todos los corredores de la provincia se encuentran habilitados, aunque bajo condiciones climáticas adversas. Advierten por sectores congelados en las zonas cordilleranas y visibilidad reducida por niebla en varios tramos.