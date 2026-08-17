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Rutas transitables con precaución: advierten por hielo en calzada hacia la cordillera

El 9° Distrito de Vialidad Nacional informó que todos los corredores de la provincia se encuentran habilitados, aunque bajo condiciones climáticas adversas. Advierten por sectores congelados en las zonas cordilleranas y visibilidad reducida por niebla en varios tramos.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió su reporte oficial de las 06:00 de este lunes 17 de agosto sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia. Si bien todos los caminos permanecen transitables, el organismo solicitó circular con extrema precaución debido al impacto de las heladas y la presencia de bancos de niebla.

Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas generaron la formación de hielo sobre la calzada en los corredores cordilleranos, además de la presencia de niebla aislada durante las primeras horas del día. Entre los tramos que requieren mayor atención se destacan:

  • Ruta Nacional 149: sectores correspondientes a los departamentos Calingasta e Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan - Jáchal, y desde Huaco hasta el límite provincial con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: conexiones de Jáchal a Rodeo y de Jáchal hacia Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: tramo hacia La Rioja, con visibilidad reducida por niebla.

En tanto, los accesos urbanos y rutas de vinculación como la RN 20 (hacia San Luis), RN 40 Sur (hacia Mendoza), RN 153 (Pedernal - Los Berros) y la A014 (Avenida de Circunvalación) se encuentran habilitadas, aunque se solicita reducir la velocidad ante la presencia de personal y equipos realizando tareas de mantenimiento e inspección.

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Desde Vialidad Nacional remarcaron la importancia de moderar la velocidad de forma gradual, circular con luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos para evitar siniestros viales ante el contexto climático adverso.

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