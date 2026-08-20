La radicación de grandes inversiones privadas en San Juan sumó un hito clave con la confirmación de la llegada de Mercado Libre mediante un hub logístico propio. Así lo ratificó el secretario de Industria y Comercio de la provincia, Alejandro Martín, quien detalló en radio sarmiento que la compañía líder de e-commerce dio pasos firmes al adquirir un predio estratégico en el departamento 9 de Julio, en las inmediaciones de la Ruta 20 y con conectividad directa hacia el aeropuerto.
Inversiones en San Juan: Mercado Libre proyecta operar desde 2027 en 9 de Julio
Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio de la provincia, confirmó que la empresa adquirió un terreno estratégico en 9 de Julio para construir un hub logístico de 4.000 metros cuadrados.