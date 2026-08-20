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Inversiones en San Juan: Mercado Libre proyecta operar desde 2027 en 9 de Julio

Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio de la provincia, confirmó que la empresa adquirió un terreno estratégico en 9 de Julio para construir un hub logístico de 4.000 metros cuadrados.

La radicación de grandes inversiones privadas en San Juan sumó un hito clave con la confirmación de la llegada de Mercado Libre mediante un hub logístico propio. Así lo ratificó el secretario de Industria y Comercio de la provincia, Alejandro Martín, quien detalló en radio sarmiento que la compañía líder de e-commerce dio pasos firmes al adquirir un predio estratégico en el departamento 9 de Julio, en las inmediaciones de la Ruta 20 y con conectividad directa hacia el aeropuerto.

Un hub logístico funciona como un centro o "nodo" operativo clave donde se concentra, clasifica y gestiona el flujo masivo de paquetes y productos para ser redistribuidos rápidamente. En esta primera fase, el proyecto contempla la edificación de un depósito de 4.000 metros cuadrados que permitirá triplicar el volumen operativo que la empresa mantiene actualmente en la provincia. La iniciativa demandará mano de obra tanto para la etapa de construcción como para su posterior puesta en marcha.

Según estimaciones oficiales, la operatividad del centro de distribución y la red de repartos tercerizados de última milla impulsarán la creación de unos 200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, previendo el inicio de actividades para el primer cuatrimestre del próximo año.

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Además del impacto logístico y laboral, las autoridades destacan la oportunidad comercial que significará este hub para los productores locales. A partir de la plataforma, el Ministerio de Producción busca potenciar la venta de vinos, pasas y alimentos regionales en los mercados nacional y sudamericano. La iniciativa de Mercado Libre se enmarca en un contexto de mayor dinamismo industrial en San Juan, donde más de cinco empresas vinculadas a los servicios mineros, la salud y la metalmecánica concretaron compras y alquileres de terrenos en los parques industriales de Chimbas y Albardón.

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