Inversiones en San Juan: Mercado Libre proyecta operar desde 2027 en 9 de Julio

Un hub logístico funciona como un centro o "nodo" operativo clave donde se concentra, clasifica y gestiona el flujo masivo de paquetes y productos para ser redistribuidos rápidamente. En esta primera fase, el proyecto contempla la edificación de un depósito de 4.000 metros cuadrados que permitirá triplicar el volumen operativo que la empresa mantiene actualmente en la provincia. La iniciativa demandará mano de obra tanto para la etapa de construcción como para su posterior puesta en marcha.

Según estimaciones oficiales, la operatividad del centro de distribución y la red de repartos tercerizados de última milla impulsarán la creación de unos 200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, previendo el inicio de actividades para el primer cuatrimestre del próximo año.