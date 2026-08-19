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Detuvieron a un joven por balear a un hombre y secuestraron una réplica de 9 mm

La causa fue caratulada como “Lesiones Graves Agravadas por el Uso de Arma de Fuego y Portación de Arma de Fuego sin la Debida Autorización Legal. El hecho ocurrió en Rivadavia.

Un joven de 23 años fue detenido este martes en Rivadavia, acusado de haber baleado a un hombre durante una discusión por la devolución de un arma. Durante el allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron una réplica de arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un teléfono celular.

El procedimiento fue realizado durante la mañana por personal de la División UFI Genérica, en un domicilio ubicado en el Barrio Nuevo Cuyo. El detenido, de apellido Martín, quedó alojado en la Comisaría 34ª y permanece a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formalización.

Además del domicilio del sospechoso, los efectivos realizaron allanamientos en otras tres viviendas del Barrio Nuevo Cuyo y una ubicada en el Barrio Ansilta, en Rawson. En las casas vinculadas a Brizuela y Maximiliano Romero no se produjeron detenciones ni se secuestraron armas.

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 3 de agosto, alrededor de las 19:15, en un descampado ubicado en inmediaciones de calle República del Líbano y Proyectada, en Rivadavia.

Según la investigación, la víctima, un hombre de 24 años, se encontraba tomando una cerveza junto a otros dos sujetos. En ese momento se habría iniciado una discusión porque uno de ellos le reclamaba la devolución de un arma que le había prestado días antes.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, el arma habría quedado en la vivienda de Maximiliano Romero. En medio de la discusión, Martín habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en una de las piernas de la víctima.

Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del lugar junto a Brizuela. El hombre herido fue trasladado al Hospital Rawson, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

La causa continúa en investigación

La investigación permitió identificar al presunto autor y avanzar con los allanamientos que derivaron en su detención y en el secuestro de una réplica de arma de fuego calibre 9 mm, además del teléfono celular Motorola.

La causa fue caratulada como “Lesiones Graves Agravadas por el Uso de Arma de Fuego y Portación de Arma de Fuego sin la Debida Autorización Legal”, en el marco de los artículos 90, 41 bis y 189 bis del Código Penal.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI Genérica, mientras que el detenido espera la audiencia de formalización en la que se definirán las medidas judiciales correspondientes.

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