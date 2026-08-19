Detuvieron a un joven por balear a un hombre y secuestraron una réplica de 9 mm

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 3 de agosto, alrededor de las 19:15, en un descampado ubicado en inmediaciones de calle República del Líbano y Proyectada, en Rivadavia.

Según la investigación, la víctima, un hombre de 24 años, se encontraba tomando una cerveza junto a otros dos sujetos. En ese momento se habría iniciado una discusión porque uno de ellos le reclamaba la devolución de un arma que le había prestado días antes.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, el arma habría quedado en la vivienda de Maximiliano Romero. En medio de la discusión, Martín habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en una de las piernas de la víctima.

Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del lugar junto a Brizuela. El hombre herido fue trasladado al Hospital Rawson, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

La causa continúa en investigación

La investigación permitió identificar al presunto autor y avanzar con los allanamientos que derivaron en su detención y en el secuestro de una réplica de arma de fuego calibre 9 mm, además del teléfono celular Motorola.

La causa fue caratulada como “Lesiones Graves Agravadas por el Uso de Arma de Fuego y Portación de Arma de Fuego sin la Debida Autorización Legal”, en el marco de los artículos 90, 41 bis y 189 bis del Código Penal.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI Genérica, mientras que el detenido espera la audiencia de formalización en la que se definirán las medidas judiciales correspondientes.