Secuestraron tres motos con irregularidades y una tenía pedido de captura por robo

El segundo procedimiento tuvo lugar en Pasteur y 1° de Mayo, Rivadavia, donde los efectivos interceptaron a una mujer que circulaba en una Honda Wave.

Durante el control, los investigadores detectaron que la patente era apócrifa. Además, la conductora presentó una cédula de identificación que también resultó ser falsa.

Al profundizar la inspección, los efectivos comprobaron que tanto la numeración del chasis como la del motor se encontraban totalmente adulteradas. La UFI Genérica ordenó el secuestro de la motocicleta y de la documentación, mientras que la mujer quedó bajo investigación.

El último procedimiento se concretó en el Barrio Colombo, Zonda, donde un hombre tenía en su poder una Zanella ZTT y no contaba con documentación que acreditara su procedencia.

A diferencia de los casos anteriores, las numeraciones del chasis y del motor se encontraban conservadas y correspondían a las originales de fábrica. Al realizar la consulta correspondiente, los investigadores descubrieron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente.

El rodado había sido denunciado como sustraído en Pocito el 25 de julio de 2026, en el marco de una causa por Hurto Calificado.

Por directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, la Zanella fue secuestrada y el hombre que la tenía en su poder quedó vinculado a la investigación.