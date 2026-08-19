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Asaltaron a dos adolescentes con un arma de fuego para robarles el celular

Dos personas fueron detenidos por el hecho. Ocurrió en Chimbas.

Dos hombres de 25 y 21 años fueron aprehendidos este martes durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de un arma de fuego, ocurrido el lunes contra dos adolescentes. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver y otros elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El hecho ocurrió el 18 de agosto, alrededor de las 12:30, cuando dos adolescentes de 14 y 16 años se encontraban esperando el colectivo. Según la denuncia, fueron abordadas por un sujeto que, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajo un teléfono celular.

Tras la denuncia, personal de la Subcomisaría Cipolletti inició una investigación en la zona y logró individualizar al presunto autor del robo, de apellido Fernández.

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Con autorización judicial, los investigadores llevaron adelante allanamientos en domicilios vinculados con las personas investigadas. En una de las viviendas, la moradora permitió el ingreso del personal policial y durante el procedimiento se encontró un revólver de color gris, con empuñadura marrón y negra.

Durante el operativo fueron aprehendidos Fernández, de 25 años, y González, de 21, debido a que, según informaron fuentes policiales, habrían entorpecido el accionar de los efectivos. Además, se secuestró un par de “sky”, cuya procedencia los jóvenes no pudieron acreditar.

Ambos quedaron alojados en la Subcomisaría Cipolletti por una presunta infracción a la Ley N° 941-R y fueron puestos a disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

En tanto, la causa por el robo agravado por el uso de arma de fuego continúa bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá determinar la participación de los involucrados y establecer si el arma secuestrada guarda relación con el hecho denunciado.

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