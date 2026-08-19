Asaltaron a dos adolescentes con un arma de fuego para robarles el celular

Con autorización judicial, los investigadores llevaron adelante allanamientos en domicilios vinculados con las personas investigadas. En una de las viviendas, la moradora permitió el ingreso del personal policial y durante el procedimiento se encontró un revólver de color gris, con empuñadura marrón y negra.

Durante el operativo fueron aprehendidos Fernández, de 25 años, y González, de 21, debido a que, según informaron fuentes policiales, habrían entorpecido el accionar de los efectivos. Además, se secuestró un par de “sky”, cuya procedencia los jóvenes no pudieron acreditar.

Ambos quedaron alojados en la Subcomisaría Cipolletti por una presunta infracción a la Ley N° 941-R y fueron puestos a disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

En tanto, la causa por el robo agravado por el uso de arma de fuego continúa bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá determinar la participación de los involucrados y establecer si el arma secuestrada guarda relación con el hecho denunciado.