El parte oficial emitido por Vialidad Nacional San Juan este domingo 16 de agosto advierte sobre condiciones de manejo exigentes debido a la presencia de calzada congelada y bancos de niebla aislados en diversos puntos de la provincia. A pesar de los fenómenos, el organismo confirmó que todas las rutas se encuentran transitables con precaución.
Precaución al volante: hielo y neblina complican las rutas nacionales de San Juan
Vialidad Nacional reportó que toda la red federal se encuentra transitable, aunque advirtió sobre calzada resbaladiza y visibilidad reducida en gran parte de los tramos cordilleranos y conexiones interprovinciales durante las primeras horas de este domingo.