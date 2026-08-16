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Precaución al volante: hielo y neblina complican las rutas nacionales de San Juan

Vialidad Nacional reportó que toda la red federal se encuentra transitable, aunque advirtió sobre calzada resbaladiza y visibilidad reducida en gran parte de los tramos cordilleranos y conexiones interprovinciales durante las primeras horas de este domingo.

El parte oficial emitido por Vialidad Nacional San Juan este domingo 16 de agosto advierte sobre condiciones de manejo exigentes debido a la presencia de calzada congelada y bancos de niebla aislados en diversos puntos de la provincia. A pesar de los fenómenos, el organismo confirmó que todas las rutas se encuentran transitables con precaución.

El impacto del frío matutino afecta principalmente a las rutas nacionales 149 (en Calingasta e Iglesia) y 150 (tanto en el tramo Jáchal - Rodeo como en el trayecto hacia Valle Fértil). Situaciones similares se registran en los trayectos de la Ruta Nacional 40 (tanto hacia el norte, en dirección a Jáchal y La Rioja, como hacia el sur, en la conexión con Mendoza).

Las alertas por niebla y posible formación de hielo se extienden también a la Ruta Nacional 141 (hacia La Rioja), la Ruta 20 (hacia San Luis), la Ruta 153 (en la zona de Sarmiento, Los Berros y Pedernal) y el anillo de la Avenida de Circunvalación (RN A014).

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Desde el organismo vial recordaron que estos fenómenos climáticos temporarios tienden a disiparse con el avance de las horas y el aumento de la temperatura, por lo que se solicita a los conductores mantener distancia de frenado y circular con luces bajas encendidas.

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