Precaución al volante: hielo y neblina complican las rutas nacionales de San Juan

El impacto del frío matutino afecta principalmente a las rutas nacionales 149 (en Calingasta e Iglesia) y 150 (tanto en el tramo Jáchal - Rodeo como en el trayecto hacia Valle Fértil). Situaciones similares se registran en los trayectos de la Ruta Nacional 40 (tanto hacia el norte, en dirección a Jáchal y La Rioja, como hacia el sur, en la conexión con Mendoza).

Las alertas por niebla y posible formación de hielo se extienden también a la Ruta Nacional 141 (hacia La Rioja), la Ruta 20 (hacia San Luis), la Ruta 153 (en la zona de Sarmiento, Los Berros y Pedernal) y el anillo de la Avenida de Circunvalación (RN A014).