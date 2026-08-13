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Alerta por hielo y niebla: piden circular con extrema precaución por las rutas

Vialidad Nacional desplegó personal y maquinaria en la red vial provincial. La humedad y las bajas temperaturas provocaron heladas en sectores de Calingasta, Iglesia, Jáchal e Ischigualasto.

El frío polar y la alta humedad matutina complicaron las condiciones de circulación en gran parte de San Juan. Ante este escenario, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque exigió extremar los cuidados al volante en las primeras horas del día.

El principal foco de atención está puesto en los departamentos cordilleranos y del norte provincial. Según detalló el organismo, las rutas nacionales 149 (tramos Calingasta e Iglesia), 40 Norte (San Juan - Jáchal y Huaco - límite con La Rioja) y 150 (tanto de Jáchal a Rodeo como hacia Ischigualasto) presentan riesgo de calzada congelada y bancos de niebla aislados, factores que se irán disipando con el correr de la jornada.

Por su parte, en la Ruta Nacional 141 (conexión con La Rioja) también se registraron visibilidades reducidas por niebla. En tanto, las rutas 40 Sur (hacia Mendoza), 20 (hacia San Luis), 153 (Pedernal - Los Berros) y el anillo vial de la Avenida Circunvalación (RN A014) operan con flujo continuo, aunque solicitan mantener la precaución habitual por maniobras e inspecciones en calzada.

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Actualmente, equipos y personal técnico de la institución se encuentran desplegados sobre el terreno realizando tareas de mantenimiento preventivo y relevamiento de las trazas. Se aconseja a los conductores encender luces bajas, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas sobre asfalto húmedo o congelado.

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