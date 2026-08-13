El frío polar y la alta humedad matutina complicaron las condiciones de circulación en gran parte de San Juan. Ante este escenario, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque exigió extremar los cuidados al volante en las primeras horas del día.
Alerta por hielo y niebla: piden circular con extrema precaución por las rutas
Vialidad Nacional desplegó personal y maquinaria en la red vial provincial. La humedad y las bajas temperaturas provocaron heladas en sectores de Calingasta, Iglesia, Jáchal e Ischigualasto.