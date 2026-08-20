Visita papal: el Gobierno reveló los posibles escenarios de las misas masivas

Tras la visita técnica realizada a finales de junio por la avanzada de seguridad de El Vaticano, las autoridades seleccionaron escenarios emblemáticos en tres jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires se evalúa el Monumento a los Españoles (Palermo); en la provincia de Buenos Aires la cita central será en la Basílica de Luján; mientras que en la provincia de Córdoba se eligió el predio del Área Material Córdoba, el mismo predio militar que cobijó la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

Ante la masiva movilización de fieles que implicará el acontecimiento, el Ejecutivo nacional comenzó a coordinar acciones junto a la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de la Nunciatura Apostólica. Monteoliva adelantó que emitirá resoluciones clave para la conformación de comandos unificados que articularán el trabajo entre las fuerzas federales y las policías provinciales, reforzando controles en rutas, accesos fronterizos, puertos y aeropuertos de todo el país.