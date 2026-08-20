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Visita papal: el Gobierno reveló los posibles escenarios de las misas masivas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó los tres escenarios principales que analiza El Vaticano para las ceremonias eucarísticas de noviembre.

A la par de la expectativa generada por el inicio de la venta de paquetes turísticos para presenciar la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional comenzó a definir el esquema logístico de las celebraciones. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, detalló cuáles son los tres emplazamientos con "mayor certeza" que analiza la Santa Sede para la realización de las misas masivas durante la gira prevista del 8 al 11 de noviembre.

Tras la visita técnica realizada a finales de junio por la avanzada de seguridad de El Vaticano, las autoridades seleccionaron escenarios emblemáticos en tres jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires se evalúa el Monumento a los Españoles (Palermo); en la provincia de Buenos Aires la cita central será en la Basílica de Luján; mientras que en la provincia de Córdoba se eligió el predio del Área Material Córdoba, el mismo predio militar que cobijó la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

Ante la masiva movilización de fieles que implicará el acontecimiento, el Ejecutivo nacional comenzó a coordinar acciones junto a la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de la Nunciatura Apostólica. Monteoliva adelantó que emitirá resoluciones clave para la conformación de comandos unificados que articularán el trabajo entre las fuerzas federales y las policías provinciales, reforzando controles en rutas, accesos fronterizos, puertos y aeropuertos de todo el país.

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