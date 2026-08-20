A la par de la expectativa generada por el inicio de la venta de paquetes turísticos para presenciar la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional comenzó a definir el esquema logístico de las celebraciones. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, detalló cuáles son los tres emplazamientos con "mayor certeza" que analiza la Santa Sede para la realización de las misas masivas durante la gira prevista del 8 al 11 de noviembre.
Visita papal: el Gobierno reveló los posibles escenarios de las misas masivas
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó los tres escenarios principales que analiza El Vaticano para las ceremonias eucarísticas de noviembre.